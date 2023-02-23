中國公布烏戰調和計畫在即 卻因無限親俄引質疑

烏克蘭/俄羅斯/中國

路透社今天引述西方外交官和分析人士表示，中國努力將自己塑造成烏克蘭問題上的和平締造者，反映中國目的要提升自身形象，而不是改變立場多極世界秩序。隨着北京深化俄羅斯關係，中國作為烏克蘭和平締造者的角色引發質疑。

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俄羅斯入侵西南部鄰國烏克蘭一年後，俄羅斯“無上限”夥伴國中國提出調解和平。預計中國國家主席習近平本周將發表“和平演講”。但分析人士表示，中國肯定與俄羅斯“堅如磐石”的關係以及支持俄羅斯在戰爭中的立場，破壞了中國所說的中立姿態。

美國甚至聲稱中國正在考慮向俄羅斯提供武器，但中國否認了這一說法。

歐洲外交官表示，北京的和平提議表明中國試圖修復與一些西方國家的關係，尤其是歐洲國家的關係，而不是重大的政策轉變，同時佔據話語修辭制高點是為了挑戰美國領導的世界秩序。

據新加坡拉惹勒南國際研究學院國際關係副教授李明江說，“目前，中國的和平努力將停留在口頭上。”據李明江認為，“很難想象中國會在短期內採取實際行動在俄羅斯和烏克蘭之間進行斡旋。這是中國的小姿態變化，而不是對戰爭的任何實質性政策調整。”

可以肯定的是，中國為解決歐洲自第二次世界大戰以來最血腥的陸戰而採取的任何嚴肅舉措都會受到廣泛歡迎，但許多外交官和中國觀察人士表示，到了緊要關頭，中國將支持俄羅斯。

中國高級外交官王毅周三在莫斯科承諾中國希望“深化”關係，俄羅斯總統普京宣布習近平將很快訪問莫斯科，這加劇了這種懷疑。

自北京和莫斯科宣布建立“無上限”夥伴關係數周後開戰以來，習近平經常與普京通話，但從未與烏克蘭總統澤連斯基通話。2022 年，中國對俄羅斯商品的進口激增，而與烏克蘭的貿易則萎縮。

儘管如此，專家和外交官表示，中國不太可能很快向俄羅斯提供軍事援助，至少不會公開提供。

據卡內基國際和平基金會駐美國的核專家趙通說，“如果西方對烏克蘭的軍事支持增加了俄羅斯戰敗的可能性，那麼國際社會應該預料得到中國做出更大的努力來阻止出現這種結果。”據趙通分析，“中國的計算受到美國為中國畫一條更亮的紅線的影響，”趙通指的是美國對中國提供俄羅斯武器的警告。趙通說，“北京正在尋求在穩定與華盛頓的關係和防止莫斯科失敗之間取得平衡。”

據路透社說，中國的外交行動包括周二發布了一份關於全球安全倡議的文件，這是習近平的旗艦安全提議，旨在堅持“不可分割的安全”原則，俄羅斯支持中國的這一概念，根據該概念，任何國家都不能以犧牲他國安全為代價來加強自身安全。

有專家和幾位西方外交官表示，該倡議看起來像是中國進一步努力將自己定位為一個尋求和平的國家，同時建立一個替代美國主導的全球框架。

據一位歐洲外交官匿名表示，“中國可能做出的最大貢獻是取消對俄羅斯的支持，要求俄羅斯撤出烏克蘭，並讓中國在財政上支持烏克蘭。”但該外交官說，“現在這卻不現實。”

雖然中國原則上支持和平，但分析人士和外交官表示，考慮到一個與中國有4000 多公裡邊界的俄羅斯存在不穩定的風險，中國不希望結束危及普京或普京政權的烏克蘭戰爭。

路透社引據澳大利亞國立大學研究員本傑明赫斯科維奇分析說，“對北京來說，關鍵問題不是戰爭是否應該結束；而是戰爭應該如何結束。”本傑明赫斯科維奇說，“中國仍然將俄羅斯視為中國要削弱美國實力和影響力以及建設多極世界的總體戰略的核心合夥國。”