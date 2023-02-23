中國突改中俄邊境地名標註

政治

這8個俄羅斯境內的地名，包括6個城市、一個島嶼、一個山嶺，除了根據俄語音譯地名外，括號內是中文傳統地名 2023年02月20日

亞洲 – 中國自然資源部近日發表有關地圖內容的新規範，其中針對中俄邊境的8個地名，要求在現行俄式發音的地理名稱之外，還要再加註中國舊稱。日本《產經新聞》駐台北支局長矢板明夫對此調侃道：“難道準備要收復失土？”

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去年俄羅斯發動侵烏戰爭後，被世界大多數國家孤立和制裁，並遭到烏克蘭的頑強抵抗。戰爭持續膠著，俄羅斯呈明顯的頹敗態勢。正值普京焦頭爛額之際，俄羅斯的好朋友中共在14日發布“公開地圖內容表示規範”，針對中俄邊境8個地區，要求在現行的正式名稱外要加註中國舊稱。這些地區包括：符拉迪沃斯托克加註海參崴、烏蘇里斯克加註雙城子、哈巴羅夫斯克加註伯力、布拉戈維申斯克加註海蘭泡、薩哈林島加註庫頁島、涅爾琴斯克加註尼布楚、尼古拉耶夫斯克加註廟街、斯塔諾夫山脈加註外興安嶺等。

這些土地在過去都是中國的領土。1858年清朝戰敗後與俄國簽訂了《璦琿條約》和《北京條約》，將他們割讓給了俄國。但是，隨後中國的歷代政府都不承認這些條約的合法性和有效性，直到江澤民上台。

期間100多年來，中俄邊界紛爭不斷，60年代甚至還曾為此爆發戰爭。

江澤民上台後，與俄羅斯簽訂了賣國的《議定書》，將中國100多萬平方公里的寶貴領土，大筆一揮畫給了俄羅斯，包括上述8個地區。江澤民還將圖們江出海口畫給俄國，封死了中國東北通往日本海的出海口。

22日，日本《產經新聞》駐台北支局長矢板明夫在其臉書貼文表示：中國（中共）這一次搞地圖新規範，俄羅斯看在眼裡，只因現在有求於中國，也可能嘴上不說什麼，但是心裡一定十分不爽。

最後矢板明夫更直言，“趁人之危、佔一些小便宜，是中國的常用手段。現在是佔一點小便宜，如果俄羅斯這次真的垮掉了，習近平大手一揮，命令‘立刻收復失地’也是有可能的。正是所謂的‘趁你病、要你命’。這幾天，中國負責外交的政治局委員王毅，正好在莫斯科訪問，到處拍着胸脯說‘中俄友誼、堅若磐石’。但是，學歷史的人都知道，中俄關係史就是一部爾虞我詐、勾心鬥角的騙術大全。”