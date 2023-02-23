俄烏和平計畫：舒爾茨表示不要對中國抱有任何幻想

政治

亞洲 – 俄烏戰爭滿一年之際，中國將公布一項和平計畫，闡述如何“政治解決烏克蘭危機”。但一位烏克蘭高官指出，中國並沒有就文本內容徵求烏方意見。而烏克蘭外長則表示，他已知關鍵內容，但“魔鬼就藏在細節里”。德國總理舒爾茨23日在接受德國電視二台記者採訪時表示，不要對中國抱有任何的幻想。

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德國總理舒爾茨呼籲不要對北京當局抱有太多的幻想。2月23日，在俄烏戰爭即將周年之際，舒爾茨接受德國電視二台（ZDF）專訪時表示：“我們不應該對中國抱有任何幻想，到目前為止中國方面還反對俄羅斯的姿態。”

另據據路透社23日報道稱，烏克蘭總統澤連斯基說他不知道有中國任何關於烏克蘭調和計畫。

此前，烏克蘭官方說，中國沒有任何關於結束烏克蘭戰爭的議題諮詢烏克蘭。

澤連斯基說，他不知道中國有任何結束烏克蘭戰爭的計畫，但他表示，他贊成中國與烏克蘭之間的會談。

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年前夕，澤連斯基說，他在過去已經表達了他對這樣一個與中國會見會談的願望。他在今天的一次新聞發布會上說：“我們希望能與中國會面。”

在基輔舉行的新聞發布會上，西班牙首相桑切斯出席在澤連斯基身旁。桑切斯今天突然訪問烏克蘭基輔。西班牙首相佩德羅-桑切斯說，“這符合烏克蘭的利益。”

路透社說，稍早在訪問莫斯科時，中國外交最高官員王毅表示，中國將向莫斯科方面提出建議。王毅說，中國將在一份文件中提出關於結束烏克蘭衝突的政治建議。中國官員說，中國的政治建議將遵循《聯合國憲章》的原則，中國將就此為烏克蘭的衝突提出建議。

一般認為，中國領導人習近平應當在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭周年之際發表一項講話。法新社表示，幾周來，中國一直在尋求在烏克蘭衝突中發揮調解作用，公開提出一項政治解決方案。法新社表示，但到目前為止中方所稱的和平計畫仍不明確。