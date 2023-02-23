兩會前夕內蒙露天煤礦坍塌：當局下令篩查所以礦井安全

中國/內蒙露天煤礦事故

在內蒙古一座露天煤礦發生致命事故後，中國當局緊急命令全國煤礦進行安全檢查。內蒙古煤礦事故造成至少兩人死亡，超過 53 人仍然報告失蹤。目前尚沒有出事露天煤礦的事故調查結果出籠，未知該礦是否有安全隱患。

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據路透社今天報道稱，內蒙古一座年產能 90 萬噸的露天煤礦坍塌發生在敏感時期，中國正推動當地煤炭供應增長，而且距離人大政協年會召開只有 10 天之遙。

中國煤礦在致命事故後被勒令進行安全檢查。內蒙古、山西、陝西等多地政府要求煤礦企業特別是露天煤礦立即進行安全檢查，並要求地方有關部門開展檢查。

內蒙古東勝市政府周四在一份聲明中說：“我們必須嚴厲打擊各種違法違規行為，對違規進行處罰或關閉，以糾正問題。”

自 2021 年底以來，北京一直敦促煤礦提高產量，以增加供應並抑制能源價格飆升。預計2022年核准新增煤炭產能2.6億噸，重啟封存煤礦數十座，總產能達到50.5億噸。

周三事故的確切原因尚不清楚。中國國家電視台中央電視台今天報道說，內蒙古倒塌的礦山最初是一個地下礦山，該礦山關閉後於 2021 年作為露天礦重新開放。

據路透社說，中國的煤礦是世界上最致命的煤礦之一，主要是由於安全標準差和生產過剩的問題。市場參與者預計，隨着全國人大將於 3 月 5 日召開會議，未來幾周中國將進行一系列嚴格的安全檢查。

國金期貨分析師在一份報告中表示：“事故發生之際，正值國家重大事件臨近之際，這將引發全國範圍內的大規模安全檢查，並在一定程度上減少短期煤炭供應。”

然而，由於煤炭對能源安全和經濟活動至關重要，他們表示不太可能大幅削減供應。

周三，中國北方港口熱值 5,500 大卡的動力煤價格從每噸 980 元的年內低點上漲至每噸 1,100 元（159.84 美元）。交易最活躍的大連煉焦煤期貨周四飆升近 6% 至每噸 2,085 元人民幣，為 6 月中旬以來的最高水平。