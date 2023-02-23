澤倫斯基再度要求與北京會談

中國/烏克蘭

據路透社發自基輔的消息，烏克蘭總統澤倫斯基周四在與西班牙首相桑切斯共同舉行的記者會上表示，他並不了解有任何來自中國的和平計畫來結束烏克蘭戰爭，但他表示，他贊成烏克蘭和北京的代表進行會晤。他說，與北京的會面符合烏克蘭的利益。

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事實上，烏克蘭戰爭爆發以來，烏克蘭總統已經多次作出類似的呼籲，但卻並沒有獲得北京官方的回應。

不過，據研究中國情報機構的法國專家Roger Falogot的介紹，中國與烏克蘭的情報部門之間的並沒有停止，中國國安部事實上在烏戰爆發後擔任了外交交流的作用。他還披露說，事實上，中國領導人習近平之所以避免直接回應烏克蘭總統澤倫斯基，拒絕與他舉行會談，其原因除了擔心來自莫斯科的反應之外，也是由於擔心喜歡公開透明的澤倫斯基會將中烏首腦之間的對話對外公開，從而引發意外的後果。

中國外交最高級代錶王毅周三在訪問莫斯科時表示，中國將在一份遵守《聯合國憲章》原則的文件中提出政治解決烏克蘭衝突的建議。

就中國提出的和平方案，烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba向媒體表示，王毅在慕尼黑安全會議上向他介紹了中國和平計畫的 "關鍵要素"，但他在沒有研究該計畫之前無法發表評論。同樣，俄羅斯外長拉夫羅夫也表示，說："中國夥伴與他們分享了他們對烏克蘭危機根源的想法，以及他們對政治解決危機的方法，"但是，他補充說："不存在一個單獨的和平計畫的問題。

預計在2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的周年紀念日，中國國家主席習近平也將發表 "和平講話"。

俄羅斯總統普京周三會見中國高級外交官王毅之後，宣布了中國主席習近平對俄羅斯的訪問，不過，北京尚未確認此一訪問計畫，西方人對中國可能向俄羅斯運送致命武器感到擔憂。