澤連斯基稱不知道有一個中國的烏克蘭戰爭和平計畫 希望與中國對話

烏克蘭/俄羅斯/澤連斯基/習近平

烏克蘭總統澤連斯基今天說，他不知道中國有任何結束烏克蘭戰爭的計畫，但他表示，他贊成中國與烏克蘭之間舉行會談。澤連斯基今天下午烏克蘭基輔當地時間，在與西班牙首相桑切斯共同主持的新聞發布會上表示，他贊成烏克蘭和北京的代表舉行會議。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭總統澤連斯基說他不知道有中國任何關於烏克蘭調和計畫。

此前，烏克蘭官方說，中國沒有任何關於結束烏克蘭戰爭的議題諮詢烏克蘭。

澤連斯基說，他不知道中國有任何結束烏克蘭戰爭的計畫，但他表示，他贊成中國與烏克蘭之間的會談。

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年前夕，澤連斯基說，他在過去已經表達了他對這樣一個與中國會見會談的願望。他在今天的一次新聞發布會上說：“我們希望能與中國會面。”

在基輔舉行的新聞發布會上，西班牙首相桑切斯出席在澤連斯基身旁。桑切斯今天突然訪問烏克蘭基輔。西班牙首相佩德羅-桑切斯說，“這符合烏克蘭的利益。”

路透社說，稍早在訪問莫斯科時，中國外交最高官員王毅表示，中國將向莫斯科方面提出建議。王毅說，中國將在一份文件中提出關於結束烏克蘭衝突的政治建議。中國官員說，中國的政治建議將遵循《聯合國憲章》的原則，中國將就此為烏克蘭的衝突提出建議。

一般認為，中國領導人習近平應當在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭周年之際發表一項講話。

自烏克蘭戰爭以來，中國最高領導人習近平沒有與烏克蘭總統澤連斯基進行過對話。澤連斯基稱多次要求與習近平對話。