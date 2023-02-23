美國擬公布北京考慮援俄武器情報 俄羅斯：未和王毅討論烏戰和平方案

烏戰一周年

《華爾街日報》23日報道，美國官員說，拜登政府正在考慮公布中國權衡是否向俄羅斯提供武器支援的情報。另一方面，路透社報道稱，俄羅斯外交部表示，外長拉夫羅夫與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面時，並沒有討論外傳的中國所提俄烏戰爭解決方案。

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華爾街日報指出，按照美歐官員說法，根據新情報顯示中方可能提供俄國的致命武器，將迥異於過去一年中國企業提供給俄國的軍民兩用物品，但官員們都未說明情報細節。

官員們表示，最新情報評估也顯示北京益發擔心普京使用核武的恫嚇。雖然中國長期以來一直擔心莫斯科變得膽大妄為，但也擔心俄羅斯失敗引發的經濟和政治後果。

目前在俄烏戰場廣用的武器像遠程火炮系統、精準多管火箭、反戰車飛彈、地對地飛彈、小型戰術無人機乃至巡遊彈械等，這類產品中國目前已趨於世界領先地位。

美歐官員表示，北京雖未必提供莫斯科先進武器系統，但可能會為其補充戰場損耗諸如彈藥，或提供俄羅斯因受制裁而難以自行生產的電子組件等。

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，聯合國安理會周五將召開一次會議，關於公開披露上述情報的討論是在此次會議之前進行的。先前，北大西洋公約組織盟友協同向中國發出了多次閉門呼籲，最終，包括美國國務卿布林肯和英國外交大臣克萊弗利在內的數名西方官員上周末在慕尼黑向中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅發出了一項正式警告。

布林肯將於烏克蘭戰爭一周年之際在安理會發表講話。一年前，布林肯也曾在安理會發言並分享了美國掌握的顯示俄羅斯可能入侵烏克蘭的情報。

俄羅斯外交部稱：拉夫羅夫未和王毅討論烏戰和平方案

俄羅斯公布，外長拉夫羅夫22日與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面時，並沒有討論中國據報在烏克蘭問題上提出的和平方案。

據路透社報道，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃在聲明中說：“我們注意到一些西方政治人物和媒體報道有關某種‘中國和平計畫’。他們像往常一樣，歪曲真實情況。”

紮哈羅娃說：“中國方面向我們介紹了他們對烏克蘭危機根源的看法，以及在政治層面解決問題的途徑。沒有談到任何單獨計畫。”

另據中國外交部官網公布，王毅分別與拉夫羅夫和俄羅斯總統普京會面，並說中國將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。