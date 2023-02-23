美駐華大使：粗暴宣傳“不是大國應有的風範”

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）回應中國外交部近期對美國進行違背事實的批評指控說：粗暴宣傳“不是大國應有的風範”。

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疑似中國間諜氣球闖入美國領空被擊落後，不僅中國官媒多次上演戰狼風格，中國外交部也再本周一（2月20日）發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告。中國外交部將其發布的這篇文章翻譯成英文分發給西方媒體記者。周三（22日）還點名批評美國總統拜登和國務卿布林肯。

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）放棄一向不屑回應的做法，在周四（2月23日）使用推特中英文回應說，中方發布的所謂美國霸權報告是“粗暴的宣傳，不是大國應有的風範”。

伯恩斯大使還表示，“美國隨時準備好，進行有意義的合作，來解決共同的全球挑戰。”

媒體《政治客》（Politico）報導說，從1月底發現中共間諜氣球到氣球被擊落期間，拜登政府跟中方進行了十多次會議。但到後來，中國國防部長拒絕接聽美方軍事將領的電話，北京的謊言和宣傳最終迫使拜登政府決定讓盟友了解中國間諜氣球的有關情報。

《華盛頓郵報》外交政策與國家安全專欄作家喬什·羅金(Josh Rogin)指出，拜登政府修復與北京關係的努力吃了閉門羹。拜登政府到慕尼黑，積極地尋求與中國修好，但在公開和私下裡，中國的最高外交官拒絕了這一提議。國務卿布林肯與中國最高外交官王毅氣氛緊張的會晤表明，北京無意與美國緩和關係。

美國非黨派智庫“保衛民主基金會”(Foundation for Defense of Democracies)高級研究員克雷格·辛格爾頓(Craig Singleton)對美國之音表示，美中關係接下來只會更糟。“很明顯，雙方之間幾乎沒有信任，中國最近的激烈言辭是試圖轉移其在間諜氣球活動中遭遇的尷尬。”

亦有分析指出，儘管美中關係的惡化勢頭令人擔憂，但雙方仍保持了剋制，並致力於恢復穩定。