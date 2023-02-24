中國烏克蘭停戰建議為什麼被指腳踏兩隻船

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯侵烏戰爭一周年，中國提出12點停火止戰建議，烏克蘭明確拒絕停火，但澤連斯基總統希望與中國國家主席習近平進行會談。西方則普遍質疑中國表面公允，實則把侵略者與被侵略者一簍子裝的偏袒立場。

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在中國發表12點立場之前，聯合國大會以絕對多數通過要求俄羅斯從烏克蘭撤軍提案，表明世界越來越多的國家清楚地認識到，解鈴還需系鈴人，俄羅斯一年前發動了侵烏戰爭，那麼，只要俄羅斯肯撤出烏克蘭，戰爭就會立即停止。但是，中國投了棄權票，這使得中國隨後公布的停火止戰協議在很大程度上失去了說服力。

12點停火建議中首當其衝是“尊重各國主權”，這是中方一貫強調的立場。但是，在俄羅斯嚴重損害烏克蘭主權而不是後者損害前者主權的情況下，中方還在用“尊重各國主權”來模糊俄羅斯侵犯烏克蘭主權的事實被指是很難有說服力的。美國國務卿布林肯對美國廣播公司表示："你知道中國的計畫有12點。如果他們對第一點，即尊重主權是認真的，那麼這場戰爭可能明天就會結束。"布林肯批評中國“腳踏兩隻船”，一方面，扮演中立和尋求和平的角色，另一方面，完全採納了俄羅斯關於這場戰爭的敘述。

中國12點建議避免譴責俄羅斯侵烏，避免使用戰爭一詞，把侵略戰爭稱之為“烏克蘭危機”，同時以“防止形成陣營對抗”、“停止單邊制裁”批評西方制裁俄羅斯侵烏。北約秘書長斯托爾滕貝格則直截了當批評中國和平提議“沒有多大可信度”，因為，“首先，中國沒有譴責俄羅斯對烏克蘭進行的非法侵略；其次，中國在俄羅斯侵烏前幾天與俄方達成合作無上限的協議”。

還有一些分析指出，俄烏戰爭爆發後，烏克蘭一直希望中國發揮止戰作用，但是，中國一直區別對待俄烏。中國主管外交的負責人王毅近日前往莫斯科示好，大談中俄關係堅如磐石，卻不肯前往烏克蘭、傾聽基輔的意見。歐盟外交事務與安全高級代表博雷利認為中國的12點提議“不是一個和平計畫”，而是中國重申其一貫立場。他在聯合國安理會表示，如果要讓這一和平計畫具有“可行性”，“中國人同樣應該前往基輔”。

烏克蘭對中方的表現一直留有餘地，現在，烏克蘭總統澤連斯基再次表示願意與中國國家主席習近平會談，如果中方真想要扮演調停和中立角色，那麼這至少是一個機會