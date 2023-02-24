歐盟通過對俄羅斯第十輪制裁措施 波蘭交付烏克蘭首批豹式坦克

歐盟/美國/英國/俄羅斯/制裁

俄羅斯入侵烏克蘭戰事一周年，美國2月24日周五宣布加強制裁俄羅斯的力度，涉及出口管制和關稅，美國將再向烏克蘭提供總值20億美元的軍事援助。英國宣布對俄新制裁打擊俄羅斯軍工業；波蘭交付烏克蘭首批豹式坦克。最新消息稱，歐盟剛剛批准對俄羅斯的第十輪制裁措施。

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美國商務部周五宣布，來自俄羅斯和中國等國家的近90間公司，因參與規避制裁和支持俄羅斯斯國防部門被列入制裁名單，將被禁止購買在美國製造或包含美國技術的半導體產品。

白宮並發表聲明，指美國將會提高對俄羅斯100多種金屬、礦產和化學產品的關稅，總額為28億美元。

另據報道，俄烏戰爭周年，訪問基輔的波蘭總理莫拉維茨奇周五宣布，波蘭已將第一批4輛豹2式（Leopard 2）坦克交送烏克蘭，不久後還將交運更多同型坦克。

莫拉維茨奇在基輔與烏克蘭總統澤連斯基召開的聯合記者會表示，這些坦克有助於保護戰場上的烏克蘭軍隊，而"幾天後"還會運送更多同型坦克。

莫拉維茨奇在記者會上表示，波蘭自製的60輛PT-91型主戰坦克也將在未來幾天送交烏克蘭。

另外，英國外交部周五宣布新一輪針對俄羅斯的出口制裁，納入"俄羅斯在烏克蘭戰場上使用的所有物品"，包括可用於軍工業和無人機的電子元件。

英國外交部指出，經跨國協調，納入出口制裁的數以百計品項包括航空器零組件、無線電設備、電子元件，涵蓋烏克蘭在戰場上發現俄軍使用的"所有物品"。

與軍工業關係緊密的"俄羅斯國營核子企業"（Rosatom），以及俄羅斯兩大軍工企業"俄羅斯技術國家集團"（Rostec）和導彈、機載武器、空中監偵系統生產商"金剛石-安泰集團"（Almaz-Antey Concern）部分高層主管也受到制裁。

制裁清單並納入5名伊朗企業"聖城航空工業"主管。這家企業生產俄羅斯用於烏克蘭戰場的無人機。

英國目前已制裁超過1500個俄羅斯相關個人與實體，包括周五宣布納入的4家俄羅斯銀行。

英國另宣布未來將禁止進口140項俄羅斯相關貨品，包括經第三國加工的鋼鐵製品。根據英國企業、能源及產業策略部的資料，自俄羅斯去年2月24日全面侵略烏克蘭以來，英國自俄羅斯進口貨品額已銳減99%，對俄出口則大減近80%。