澤連斯基：有意與習近平會面 七國集團重申堅定不移支持烏克蘭

G7/烏克蘭/俄羅斯/制裁

烏克蘭總統澤連斯基2月24日周五表示，在北京提出"解決與俄羅斯衝突"建議後，他有意與中國國家主席習近平會面。在俄羅斯出兵入侵烏克蘭一周年之際，七國集團重申堅定不移支持烏克蘭，並警告任何向俄羅斯提供用於出兵烏克蘭援助的國家"將付出沉重代價"。

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法新社消息，中國外交部2月24日周五發表"政治解決烏克蘭危機的中國立場"，澤連斯基在新聞發布會上表示，“我希望會見習近平。這對全球安全很重要"。澤連斯基表示，"中國尊重領土完整，應該盡一切努力以使俄羅斯離開烏克蘭領土”。

澤連斯基並表示，希望中國不要像美國指責的那樣向俄羅斯提供武器。他說，"這對我來說非常重要。這是最重要的一點"。北京對美國的指責予以否認。

澤連斯基還表示，“我希望相信中國將站在公正的一邊，也就是說，站在我們這一邊”。

法新社稱，中國呼籲舉行俄烏和平談判，稱尊重領土完整以及俄羅斯對安全的要求。西方各國普遍不認同北京的提議，但澤連斯基認為與北京合作是必要的。

澤連斯基24日在首都基輔會見國際傳媒，稱有意與拉丁美洲國家領袖舉行峰會，並認為烏克蘭應逐漸與非洲國家建立關係，強調這些國家都是非常重要。

另外關於中國外交部2月24日發表"關於政治解決烏克蘭危機的中國立場"，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周五表示，任何和平方案都須包括俄羅斯將其軍隊撤回至1991年的邊界。

波多利亞克在Twitter發文表示，任何只有停火的"和平計畫"，以及因此而出現的新分界線和對烏克蘭領土的持續佔領，都不是和平，而是"凍結戰爭"，是烏克蘭的挫敗，他並認為這會是"俄羅斯種族滅絕的下一階段"。他表示，"烏克蘭的立場大家眾所周知，就是俄羅斯軍隊撤回1991年的邊界。"

在俄羅斯出兵入侵烏克蘭一周年之際，七國集團（G7）領導人2月24日周五發表聲明，重申堅定不移地支持烏克蘭，同時敦促俄羅斯即時停火併撤出獲國際社會公認的烏克蘭領土。G7並向所有向俄羅斯提供援助的國家發出嚴厲警告。

法新社消息，G7領導人與烏克蘭總統澤連斯基周五舉行線上峰會，其後發表的聲明強調，永遠不會承認俄羅斯吞併烏克蘭東部地區及克里米亞的土地。七國集團在向所有對俄羅斯提供援助的國家發出嚴厲警告的同時，宣布對莫斯科實施新一輪制裁。

聲明稱，七國集團呼籲尋求規避或削弱對俄制裁措施的國家停止對發動戰爭的俄羅斯提供物質援助，否則他們將付出沉重代價”，

G7承諾採取行動，阻止第三國代理向俄羅斯提供用於出兵烏克蘭的援助；以及限制俄羅斯的能源收益及將來的開採能力，減少莫斯科的戰爭收入。“而為了阻止世界各地的此類活動，七國集團正在對向俄羅斯提供物質支持的第三國採取行動。”

G7稱，將阻止俄羅斯尋求新的途徑獲取先進的軍事和工業材料、技術和設備”。

七國集團的聲明並指責莫斯科關於核武的觀點"不負責任"並"不可接受"，指俄羅斯如果使用化學、生化、輻射和核武，將面臨嚴重後果。

法新社稱，七國集團在聲明中並未針對任何特定國家，儘管俄羅斯被指控在烏克蘭使用伊朗無人機或使用來自朝鮮的設備，美國最近警告說北京正在考慮向俄羅斯提供戰爭援助。而中國則否認這些說法。