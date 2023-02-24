第聶伯河畔的價值觀決戰

俄羅斯侵烏戰爭

2023年2月24日，在丹麥哥本哈根的俄羅斯大使館前，烏克蘭總統澤連斯基在名為 "停止俄羅斯對烏克蘭的戰爭 "的示威活動中出現在屏幕上，向人們講話。

俄羅斯侵烏一年之際，面對一場持久戰，世界在希望和擔心之中打顫。而歐洲是否做好了長期戰爭的準備？此間輿論的主流看法，除了必須讓普京失敗別無選擇! 費加羅報社評則強調，一場價值觀的決戰正在第聶伯河畔展開。

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社評說，在烏克蘭撕裂的樓壁上勾勒着一個難以辨認的世界的面孔，它看起來距離我們遙遠，這場讓我們說個不停的來自另一個時代的衝突，到目前為止只讓我們減少了幾度供暖，付出了幾個點的通膨。然而，頓巴斯的廢墟只代表着普京向全世界噴射的毒汁的最暴烈的效應。僅僅一年，這一戰爭毒藥毀壞了但未能粉碎烏克蘭，卻對二戰繼承下來的國際秩序給予致命一擊。這是俄羅斯侵略者唯一可吹噓的勝利。

新沙皇發現面前站起來的竟是驍勇善戰的戰士組成的民族，一個團結而堅韌的，之前幾乎無人知道甚至其內部也懷疑存在的這樣一個國家。這個武裝的國家不僅在眾多前線打退了敵人的進攻，而且讓自己矗立在“自由世界”的前哨。美國人迅速抓住機會，永久地“削弱”了他們的宿敵，而歐洲人尤其在西歐，費了好長時間才意識到，他們的生活方式，安全和價值觀正在第聶伯河畔經受生死。

社評認為，當烏克蘭這個大衛，以極大的痛苦代價，拒絕向俄羅斯巨人歌利亞投降，我們至少可以做的，就是全力以赴的去支持。一年以來，歐洲人高度團結，北約找到了其存在的理由重新振作。結果，俄羅斯毒藥正在產生抗體。西方人是否適合與克里姆林宮的戰爭販子做長期戰爭？就以目前而言，我們不可能向疲勞屈服，全世界都在觀察，審視民主國家的價值觀。

文章最後說，歐洲大陸遭到了不分青紅皂白的轟炸，平民被屠殺，遭僱傭兵勒索，東西方的對抗面臨著升級和核出軌，聯合國被削弱，中俄軸心致力於強加其獨裁模式的優越性，......這就是烏克蘭一年戰爭產生的迷茫的世界。接下來會發生什麼？很明顯：失敗不是一個選項。

而用英法文寫作，擁有法美雙重國籍的作家喬納森·利特爾則在法國『世界報』撰文說，普京已經輸掉了戰爭，但西方沒有做必要的事情來迫使他接受這一事實。作者認為，根據任何客觀標準，普京已經輸掉了他在一年前即2022年2月24日單方面發起的罪惡戰爭。他最初的目標是迅速征服該國最好的地區，推翻澤連斯基政府，建立一個傀儡政權，使烏克蘭永遠回到俄羅斯的懷抱……但普京的這些目標一一落空。俄羅斯軍隊在戰爭的頭幾個月里看到其訓練有素、裝備精良的軍團被消滅，死傷超過數萬人，損失了一半的裝甲，幾乎清空了其儲存的精確導彈，其缺陷向世界暴露無遺。

俄羅斯現在在很大程度上被孤立，與世界上大多數貿易斷絕關係，其經濟在有史以來最大規模的制裁的重壓下日漸衰弱，它永久地失去了其最大的天然氣和石油自然市場，其精英階層的最佳部分正在流亡。然而，普京並不認為他已經輸掉了這場戰爭；相反，他還在繼續這場戰爭，在最近幾天下令開展大規模的新行動，以控制盧甘斯克州和頓涅茨克州。

作者批評西方還不夠強硬，他指德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍猶疑不決，“馬克龍現在似乎終於明白，用各種語氣重複 ‘俄羅斯絕不能被羞辱 ’是沒有意義的；他現在宣布 ‘俄羅斯不能、絕不能贏’，這已經好多了；但他仍然不敢說，俄羅斯必須果斷地輸掉這場戰爭。作者的看法是，當有人把戰爭強加給你時，只有一個解決辦法：贏得戰爭。烏克蘭人說他們的鮮血保衛了歐洲是正確的，一百倍的正確。至於那些對第三次世界大戰的可能性感到不寒而慄的人，他們現在應該明白，在普京的授意下，第三次世界大戰已經到來，我們都在其中。

作者強調，“普京拒絕承認失敗。但我們也絕不能輸，冒着我們珍視的一切消失的風險”。“我們這裡的人都不希望生活在一個由俄羅斯和中國主導的達爾文規則的世界裡，一個強者為所欲為，而弱者只能躺下或死亡的世界裡”。“在這場我們沒有選擇的戰爭中，歐洲的勝利取決於烏克蘭的勝利。我們必須從相信它開始。”