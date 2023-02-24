與中國關係緊張：布林肯將與印、日、澳外長舉行“四方安全對話”

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美國一位高級官員2月24日周五表示，由於與中國的緊張關係加劇，美國國務卿布林肯將於下周與印度、日本和澳大利亞外長舉行會晤。

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法新社消息，布林肯將於3月3日在印度新德里舉行的20國集團外長會議期間，在“四方安全對話”框架內，與印、日、澳三國外長會晤。

美國國務院負責南亞和中亞事務的助理國務卿陸雨橋(Donald Lu)周五表示，四國外長還將參加瑞辛納對話會議( Raisina ），瑞辛納對話，這是每年在印度新德里舉行的專門討論地緣政治的多邊會議(The Raisina Dialogue）。

法新社稱，這次會議是在中國高空氣球飛越美國領土並最終被擊落事件以及布林肯備受期待的中國之行推遲後，中美關係高度緊張的之際舉行。

陸雨橋表示， “四方安全對話"並非一個軍事聯盟，甚至不是針對任何國家或集團的組織， “它旨在促進自由開放的印太地區的活動並維護共同的價值觀”。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫也將於下周訪問印度首都，但沒有宣布任何會晤。 自烏克蘭戰爭爆發以來，布林肯一直拒絕與拉夫羅夫見面，儘管美俄外長仍可以通過電話交談。

美國國務卿布林肯周日開始訪問中亞、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，希望加強與這些前蘇聯加盟共和國的關係。 隨後他將前往印度首都新德里參加G20外長會議。