中共重大會議前夕李希為何高喊清理門戶

2023年兩會

中國官媒25日報道，中共中央新科常委、中紀委書記李希在中共二十屆二中全會以及“兩會”召開前夕，要求打造忠誠和敢於善於鬥爭的“紀檢監察鐵軍”，“堅決清理門戶”。

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“清理門戶”習慣上似乎是幫會和黑社會專用詞，不過，習近平擔任中共總書記以來，“清理門戶”一類詞彙登堂入室，成為中共黨內清洗異己的代言詞。

觀察人士則認為李希大講“清理門戶”時機特殊。目前，中共的重大會議接踵而來，一年一度的“兩會”將在三月初召開，“新政府”要登場，而26日召開的中共二十屆二中全會，自然是為“兩會”定調，且最後確定一批重要的人事。然而值得注意的是，官媒報道二中全會將審議『黨和國家機構改革方案』，具體內容並未交代。

香港明報23日刊文稱，有傳要把公安部和安全部從國務院脫離出來，合為一體，直屬中共中央內務委員會，中央內務委員會將由現任公安部長、習近平親信王小洪主管。這樣，“刀把子”大權將直接隸屬於黨中央而不是國務院手中。這一消息尚有待證實，自由亞洲引述評論人士分析，這樣做應是為了將公安部與國安部權力打散，避免出現反習勢力，習近平由此也將更加名正言順指揮專政大權。也有人用“超級克格勃”“超級東廠”來形容這一機構。

在這樣的背景下，李希周五在“全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓動員部署會議”上的講話引起特別的注意。李希講話顯得殺氣騰騰，他稱，當前紀檢監察機關的一項重要政治任務，要清倉起底全面處置線索，刀刃向已主動說清問題，嚴肅認真堅決清理門戶。“主動說清問題”，也就是“主動交代”，這是對“隱藏問題”者威脅其自首，還是一般性的警告？而大喊“堅決清理門戶”，從李希這裡發出，更像是對“忠誠度不夠”的高層級黨官“打招呼”？

李希要求“鑄就政治忠誠，清除害群之馬”，落腳落在“真正做到讓黨中央和習近平總書記放心”上。有分析人士認為這句話對理解李希的講話很關鍵，中共總書記習近平在二十大獲得第三任之後，在權力達到頂峰之際，仍然“放心不下”？為什麼不放心？不是他已經宣布中國防疫創造了人類文明的奇蹟嗎？中國國家衛建委疫情應對領導小組專家組組長梁萬年不是聲稱“我們創造了一個典範”嗎？但是從社交網絡反應看，即使認同中國抗疫創造了人類文明奇蹟的中國人也不太多。清零清到中國經濟凋敝，被迫拋棄後兩個月之內，一下子十幾億人感染，等於三年清零白做了，而公布的死亡人數才有八萬多，西方獨立研究機構不相信，中國人也充滿疑問。國際上，中國面臨的形勢也很嚴峻，氣球危機進一步暴露了中美嚴重對立，俄羅斯侵烏周年，中國偏袒俄羅斯的立場使自己在國際舞台更形孤立。種種或許應該在中共內部也有不同程度的哪怕是相當隱秘的反應。

讓中共總書記習近平最不放心的應是來自黨內的不滿情緒。他於1月9日在中紀委會議上要求一刻不停推進全面從嚴治黨，特別提到，中共若要鞏固長期執政地位，“必須時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定”，1月12日，新華社，人民日報也都在“解決大黨獨有難題”的說法上大做文章。而李希講的“刀刃內向”習近平也已多次重申過。

從李希講話看，習近平不放心的重點也還是在黨內，他講“清理整頓純潔組織，刀刃向內自剜腐肉”，仍然說的是黨員如何對黨的領導人保持忠誠度的問題，而他的講話最後又歸結到“深刻領悟兩個確立的決定性意義，增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護”上面。

兩個確立是指“確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位”。兩個維護是指“堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導”。

習近平的親信李希此刻高喊“嚴肅認真堅決清理門戶”一方面似乎是對黨內“意志不堅定者”，或者有“不滿情緒者”的一種恫嚇；另一方面似乎是李希本人、作為習近平提拔起來的掌握清理門戶關鍵鑰匙的親信，對習近平的一種效忠。但分析指出，李希使用“真正讓習近平總書記放心”這樣的話語，泄漏了習近平本人的不安全感。