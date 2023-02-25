中國護俄心切 G20財長會共同聲明流產

俄羅斯侵烏戰爭

G20財長會議周六在印度閉幕，由於中國反對在文件中提及烏克蘭戰爭，致使會議結束時未能發表共同聲明。

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在印度班加羅爾舉行的二十國集團財長會議周六閉幕，卻因為中國與俄羅斯聯手反對草案中兩節涉及烏克蘭的內容，導致共同聲明流產。

東道國印度發表了會議“摘要”，指出“絕大多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭”。但一個註解指出，在G20內部，只有中國和俄羅斯沒有批准關於烏克蘭的兩個段落。

據印度方面解釋，這兩段內容強調的是，烏克蘭戰爭造成的巨大的人道災難加劇了全球經濟本已脆弱的趨勢，導致物流紊亂，對金融穩定、能源和糧食穩定造成極大的風險。

美國財長耶倫對路透社表示，共同聲明譴責俄羅斯侵烏“絕對必要”；德國財長林德納對因中國阻礙導致二十國集團財長會議未能發表聯合聲明表示“遺憾”，他認為，二十國成員國必須在維護國際法、多邊主義以及終結烏克蘭戰爭方面拿出“明確的立場”。他說，“烏克蘭正在發生的是戰爭，這場戰爭有一個原因，而唯一的原因，就是普京的俄羅斯發動了戰爭”。法國財長勒梅爾支持德國財長的立場，強調把“戰爭”二字寫入最終聲明。

俄羅斯外交部周六則發表聲明譴責西方“干擾”G20財長峰會，把會場“當作反俄羅斯和製造不和諧的地方”。

出席這一會議的一些成員國代表對媒體說，中國希望在最終聲明中淡化涉及烏克蘭的內容，還有成員國代表表示，“中國反對譴責俄羅斯侵烏戰爭”。

中國至今未公開批評俄羅斯侵烏戰爭，卻在俄羅斯受到西方制裁時數次重申對莫斯科的支持。在烏克蘭戰爭周年之際，中國有意扮演“中立”國家，公布12點停火建議，呼籲雙方開啟和平談判，其可信度頗受西方國家質疑。