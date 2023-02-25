台籲不涉政治前提溝通陸批混淆視聽

兩岸關係

台灣行政院長陳建仁24日在立法院首度談到兩岸議題時表示，台海的和平穩定，是全球民主國家的高度共識，政府將以蔡英文總統所提出的「四個堅持」，致力維持台海和平。在立委質詢下，陳建仁也表示，兩岸交流不應該是政治的框架，希望加強疫後健康有序的交流。

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陳建仁24日率領內閣團隊到台灣立法院做施政報告時表示，備戰才能夠避戰，能戰才能夠止戰，為了提升自我防衛能力，蔡英文總統提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，將從2024年起，恢復一年期的義務兵役。

國民黨立委曾銘宗質詢時問到，蔡英文總統說「後疫情時代」兩岸要進行健康有序的交流。他問陳建仁，你要怎麼推動。

陳建仁答覆說，推動兩岸交流一定要根據「和平、對等、民主、對話」的方式進行，彼此互相尊重雙方已經建立好的交流方式，讓兩岸之間能夠和平穩定發展，這是努力的目標。

另外，陳建仁和台灣陸委會副主委李麗珍這幾天先後提到，陸方已將九二共識定義為同屬一中、謀求統一、接受一國兩制，台灣人民無法接受這樣的九二共識，呼籲北京當局，應正視目前兩岸互不隸屬的事實跟現狀，用務實的態度、民主對話的精神，在不涉政治前提的情況下和台灣溝通。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮響應說，九二共識與一國兩制是有明顯區別的兩個概念，民進黨一些政客一再混淆視聽。

她說，「一國兩制」的提出遠早於「九二共識」。在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，吸收兩岸各界意見和建議，照顧到台灣同胞利益和感情。

針對海基會新任董事長李大維日前說，期待兩會可以逐步展開互訪，海基會能及早前往大陸。

朱鳳蓮也回應說，海協會與台灣海基會協商與聯繫機制的建立確實不容易，理應倍加珍惜。這個機制已經中斷停擺了六年多，其中原因眾所周知。她說，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」，兩會協商和聯繫機制就可以恢復。