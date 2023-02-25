日本在俄烏戰爭一周年之際對俄羅斯實行追加制裁

日本/烏克蘭危機

24日，在俄羅斯入侵烏克蘭一年之際，日本首相岸田文雄以今年七國集團（G7）輪值主席國首腦身份主持了七國集團領導人視頻峰會，他邀請烏克蘭總統澤倫斯基與會，並與各國首腦確認了繼續對俄羅斯實施制裁，堅定不移地支持烏克蘭的方針。 在峰會後的一份聲明中，七國領導人稱在對烏克蘭的侵略中，“俄羅斯在過去的365 天內令人髮指的殘暴進攻，暴露了其殘忍”，“我們譴責俄羅斯的非法、不公正和沒有理由的戰爭。”

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視頻會議於日本時間24日晚11:00 開始，進行一小時 ，岸田首相在視頻峰會上宣布了對烏克蘭的財政支援和針對俄羅斯的新的制裁。

岸田首相在烏克蘭總統澤倫斯基也在線參加的峰會上宣布，七國集團將向烏克蘭提供390億美元的財政支持，其中包括日本提供55億美元。

岸田宣布日本單獨對俄羅斯實施四項追加制裁。 這四項追加制裁是：1、新增加凍結資產的俄羅斯組織和個人超過120個；2、增加更多的禁止向日本出口的俄羅斯團體；3、擴大無人機及相關零件品等出口違禁品的範圍；凍結俄羅斯金融機構的資產。

此外，作為七國集團的輪值主席國首腦，岸田首相表示，日本將與有關國家密切合作，阻止第三國向俄羅斯提供軍事援助。

岸田還批評俄羅斯暗示使用核武器，並表示，“絕對不允許打破（自廣島和長崎原子彈爆炸以來） 77 年不使用核武器的紀錄。”他表示：將在 5 月於廣島舉行的 G7 峰會上進一步強調這一點。

在視頻峰會後，七國集團領導人發表聯合聲明，重申對烏克蘭的堅定支持，岸田首相期待在5月於廣島舉行的峰會上繼續就國際事務等問題在首腦們之間進行坦誠討論。

在聯合聲明中，七國集團領導人表示，他們要求規避或破壞針對俄羅斯的經濟制裁的“第三國和其他國際組織”停止對俄羅斯發動的戰爭提供物質援助。 聲明警告說：“如果你們不這樣做，將面臨深刻的代價。”

儘管聲明沒有對支持俄羅斯的具體國家點名，但伊朗向俄羅斯軍隊提供了攻擊性無人機和大炮。 美國政府最近還警告稱，中國正在考慮向俄羅斯提供軍事援助。

24日，美國也宣布與七國集團統一步伐實施大規模的單獨追加制裁， 除了200多個俄羅斯個人和組織外，還將制裁30多個試圖規避制裁的歐洲和中國的個人和公司，英國和歐盟也同時跟進，實行對俄羅斯的新的制裁。