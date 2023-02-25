朔爾茨訪問印度討論俄烏戰爭加強雙邊貿易

德國/印度/烏克蘭/貿易

德國總理朔爾茨2月25日周六抵達印度進行為期兩天的訪問，雖然兩國在烏克蘭問題上存有分歧，但朔爾茨此行旨在加強雙邊貿易並推進印度和歐盟的自由貿易協議。朔爾茨在與莫迪會晤中討論了中國提出的烏克蘭戰爭12點建議，朔爾茨指中國沒有提出要求俄羅斯軍隊撤出烏克蘭領土。

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法新社報道，朔爾茨周六在新德里與印度總理莫迪舉行會晤。包括西門子在內的德國主要企業代表團也隨同朔爾茨訪問新德里，並將於周日前往班加羅爾（南部）參觀德國科技企業的場地。

德國與印度在烏克蘭戰爭問題上存在分歧，印度不僅拒絕譴責其主要武器供應國俄羅斯入侵烏克蘭，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度還增加了對俄羅斯石油的進口。

朔爾茨在與莫迪會晤後表示，"我們就總體局勢進行了討論，並開誠布公地就俄羅斯攻擊烏克蘭所造成的具體後果進行評估。朔爾茨表示， “可以肯定地說，這裡（印度）的任何人，包括政府，都承認這是一場由俄羅斯發動的戰爭，目的是攫取其鄰國的部分領土”。

朔爾茨表示，重要的是，最近在聯合國，眾多國家再次明確譴責俄羅斯的入侵；而大多數沒有投票（贊成譴責俄羅斯）的國家仍是視之為一場侵略性的戰爭”。

在本周聯合國大會譴責俄羅斯投票中，印度仍然選擇投了棄權票。

朔爾茨表示，他與莫迪還討論了中國周五發布的烏克蘭戰爭12點建議，呼籲政治解決衝突。朔爾茨說， “(12點建議中）有一些是正確，例如再次警告不要使用核武器，但在我看來，(中國）沒有提出要求俄羅斯軍隊撤出烏克蘭領土。

朔爾茨認為，印度目前擔任主席國的G20絕不能放鬆對俄羅斯的壓力，必須繼續發出“強硬的信息”。

據路透社報道，朔爾茨強調，印度和歐盟自貿協議是一個重要的課題，他將"親自參與"推動。

朔爾茨此前接受《印度時報》訪問時說："我們希望進一步加強與印度的雙邊關係，以及兩國在全球問題上的合作，如緩解氣候變化和通過公平、綠化和可持續的方式推動經濟轉型。"

朔爾茨相信也會藉此行大力向印度推銷六艘總值52億美元的常規潛水艇，以期減少印度對俄羅斯軍備的依賴。不過分析認為，這個計畫可能不會立即見效。

莫迪在會見朔爾茨時則說，印德兩國正在努力擴大安全和防務關係，實現尚未發掘的合作潛能。