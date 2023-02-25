歐盟祭出新一輪對俄制裁 波蘭輸油管遭俄羅斯斷供

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波蘭能源巨頭奧倫石油公司(PKN Orlen）周六宣布，已停止透過德魯斯巴輸油管接收俄羅斯石油。歐盟周六正式通過對俄羅斯採取第10輪制裁措施，包括將121名個人和實體追加至制裁名單中，包括伊朗無人機製造商。歐盟誓言加大對俄羅斯施壓，"直到烏克蘭被解放"。

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波蘭奧倫石油公司在發給法新社的聲明中說，"俄羅斯方面已停止透過德魯斯巴（Druzhba）輸油管向波蘭輸送石油。"根據合約內容，該管線的供應量約佔Orlen總需求量的10%。

該公司強調，上述狀況不會影響對波蘭客戶的供應，現在開始所有訂單都將透過海運交貨。

在一天前，歐盟才剛同意就烏克蘭戰爭對俄羅斯實施第10輪制裁措施，包括將121名個人和實體追加至制裁名單，包括伊朗無人機製造商。

波蘭去年宣稱有意實施一項"激進計畫"，即在2022年底全面停止從俄羅斯進口石油。

波蘭提供的德國制豹2型主戰坦克，日前進入烏克蘭境內。

在此之前，歐盟誓言加大對俄羅斯施壓，"直到烏克蘭被解放"。歐盟周六正式通過對俄羅斯採取第10輪制裁措施，包括將121名個人和實體追加至制裁名單中，包括伊朗無人機製造商。

綜合法新社和路透社報導，周五商定的這些措施周六正式通過，為歐盟第10輪制裁，旨在削弱俄羅斯的財力和軍事物資。

歐盟委員會主席馮德萊恩在推特（Twitter）發文表示："我們現正採取有史以來影響最深遠的制裁，耗盡俄羅斯的軍火庫，並嚴重打擊其經濟。"她並表示，歐盟正在給那些試圖規避歐盟制裁者加大施壓。

歐盟外交及安全政策高級代表博雷利警告，歐盟將持續對俄羅斯實施更多制裁。

他在聲明中說："我們將繼續加大對俄羅斯施壓，只要有需要我們就會這樣做，直到烏克蘭從俄羅斯的野蠻侵略中解放為止。"

博雷利並表示，最新的制裁針對銀行業、俄羅斯取得軍民兩用技術的管道以及先進技術。

制裁措施將俄羅斯武器系統中使用的電子零組件列入禁止出口清單中，包括無人機、導彈、直升機，以及特定的稀土材料、積體電路和熱像儀。

根據歐盟聲明，最新的制裁針對96個俄羅斯實體，即企業或國家機構，包括3家俄羅斯銀行。這次制裁也鎖定7個伊朗實體，它們製造俄軍使用的軍用無人機。