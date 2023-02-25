歐盟追加制裁瓦格納集團

歐盟/俄羅斯/瓦格納集團

歐盟2月25日周六宣布，對俄羅斯傭兵組織"瓦格納集團"實施額外製裁，歐盟指該組織在中非共和國、馬里、蘇丹和烏克蘭等地犯下"侵犯人權"罪行。瓦格納集團宣稱，攻佔烏東巴赫姆特地區第3座村莊。

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法新社報導，歐盟周六將與瓦格納集團（Wagner Group）相關的11名個人和7個實體加入資產凍結和旅行禁令名單。該組織在2021年就被列為歐盟制裁對象。

歐洲理事會的聲明表示，"考慮到該組織活動的國際規模和嚴重程度，以及它對活躍地區的破壞性影響"，因此決定實施最新的額外製裁。

歐盟外交及安全政策高級代表博雷利表示，"瓦格納集團的活動對其所在國家和歐盟人民都會構成威脅。"

據報導，最新制裁清單包括2名瓦格納指揮官，據稱他們與上月攻佔烏東巴赫姆特（Bakhmut）市郊鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）一役有關。

瓦格納集團由俄羅斯商人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）創立，據廣泛報道，該集團參與了烏克蘭的戰鬥，從俄羅斯監獄招募了數千名囚犯。

據聯合國稱，最近幾個月，對瓦格納集團的擔憂也出現在其他地方，特別是在中非共和國。聯合國人權高級專員辦公室公布的信息表明，瓦格納集團的僱傭兵是在中非共和國“系統性嚴重侵犯人權和國際人道主義法的群體之一，其行為包括任意拘留、酷刑、失蹤和即決處決，這種模式仍在有增無減，沒有受到懲罰”。

另據報道，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈津周六宣布，已攻佔烏克蘭東部城市巴赫姆特北部的亞希德涅村，這是該組織宣稱在該地區佔領的第3座村莊。

與此同時，烏克蘭軍方在莫斯科全面入侵1周年次日發布的報告指出，巴赫姆特附近的多座村落仍在基輔掌控之下，並未淪陷。

路透社報導，普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在一段簡短音訊中表示，"2月25日19時，瓦格納集團風暴部隊已完全掌控巴赫姆特（Bakhmut）北部的亞希德涅（Yahidne）地區。"

普里戈津此前宣稱，另一個相鄰村莊別爾希夫卡（Berkhivka）已"完全落入我方控制"；上周瓦格納集團也說，已成功攻佔巴赫姆特附近的帕拉斯科維夫卡村（Paraskoviivka）。

爭奪巴赫姆特、長達數月的戰鬥導致當地原有的7萬名居民如今只剩下約5000人倖存，這也成為俄軍全面入侵期間最血腥的一場消耗戰。