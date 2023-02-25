白俄羅斯總統盧卡申科將到訪中國

白俄羅斯/中國/政治

俄羅斯入侵烏克蘭已整整一年，莫斯科正在加強與北京的外交關係。作為普京的盟友，白俄羅斯總統盧卡申科將對北京展開正式訪問。2月25日星期六，中國外交部宣布：白俄羅斯總統盧卡申科應中國國家主席習近平之邀，將於本月28日至3月2日對中國進行國事訪問。

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盧卡申科是俄羅斯總統普京的親密盟友，白俄羅斯在經濟和政治上都十分依賴俄羅斯，對俄羅斯入侵烏克蘭持支持立場。

法新社披露：中國外交部長秦剛在2月23日與白俄羅斯外長阿列伊尼克電話交談中表示：北京願與白俄羅斯合作，以加深雙方的政治互信。去年9月，習近平與盧卡申科在烏茲別克斯坦撒馬爾罕會晤時，確立了兩國的“全天候”全面戰略夥伴關係。

作為前蘇聯的加盟共和國之一，白俄羅斯與俄羅斯關係密切。今年初，兩國在白俄羅斯境內展開了今年首場聯合軍演，引發西方國家密切關注。另外，烏克蘭危機爆發以來，白俄羅斯允許俄羅斯軍隊使用其土地和軍事基礎設施，令其在俄烏戰爭中所起作用受到質疑。有分析指：克里姆林宮不遺餘力地打算將其盟友白俄羅斯拖進這場反對烏克蘭的武裝鬥爭之中。

近來，中俄兩國的關係也在進一步加強。中國外交高官王毅到訪俄羅斯，與普京舉行會晤，並確認了習近平即將出訪莫斯科的消息。24日，俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，中國推出了政治解決烏克蘭危機的和平方案，中國在烏克蘭危機中所持“中立”立場再次引發非議。