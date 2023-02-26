中共20屆二中全會開幕國安系統或作重大變革

中共二十大二中全會

中共20屆二中全會召開，審議“黨和國家機構改革方案”，其中國安系統歸屬最受關注。

中共20屆二中全會26日登場，會議除向一周後召開的兩會“推薦”國家機構領導人名單和政協領導人名單，最重要的議程是審議“黨和國家機構改革方案”，其中國安系統歸屬最受關注。

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中共總書記習近平棄置中共黨規在二十大實現第三次連任，似乎不安全感很重。他在二十大政治報告中大講“國家安全”，甚至單獨成章，“安全”一詞提了73次，遠遠超過上屆黨代會。港媒報道，安全機構改革可能成這次機構改革重點。以往歸屬國務院的安全部門可能通過這次機構改革直屬中央領導；或者強化現有“中央國家安全委員會”功能。

中共紀委書記李希日前講話要“堅決清理門戶”，“清理整頓純潔組織，刀刃向內自剜腐肉”，“真正做到讓黨中央和習近平總書記放心”，一句話側面透露出習近平對安全問題並不放心。

『星島日報』報道，由於中共二十大特彆強調“國家安全”，“黨和國家機構改革方案”將改革及整合國安體系功能，其中，現行的國家安全委員會辦公室有可能“高調走向前台”，不排除可能削弱中央政法委權力。

現有的“中央國家安全委員會”成立於習近平擔任中共總書記後的2014年，習本人親自擔任主席，下面設置“國家安全委員會辦公室”。中共中央辦公廳兼任這一辦公室主任。具體運作外界不得而知。

報道分析，從二十大報告看出，現行中國國安體系“高效權威不夠，協調機制不足”，因此，國安領域的機構改革可能的方向是“政法系統的整合”，包括重整國安委員會，將其辦公室實體化，將不同領域涉及國安的職能歸併。

香港『明報』日前則報道，被稱為“刀把子”的中國公安部與國安部可能將通過機構改革不再隸屬國務院，而歸屬為新成立的“中共中央內務委員會”，這個委員會將由將由現任公安部長、習近平親信王小洪主管。

中共20屆二中全會一如既往閉門開會，28日閉幕，上述消息是否得到驗證，只有看會後公報是否會公布“黨和國家機構改革方案”具體內容尤其涉及安全機構改革的內容。