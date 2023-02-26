德國極左翼政治人物發起上萬人大示威，反對西方向烏克蘭提供武器

柏林/烏克蘭戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭一周年的翌日，柏林爆發了上萬人的大規模示威抗議。這次活動由德國一位極左翼政治人物和一位女權活動家發起，也吸引了極右翼人物的參與，因此倍受爭議

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警方披露的數字顯示：2月25日星期六，約有上萬名示威者聚集在柏林市中心，呼籲與莫斯科展開談判，而不是向烏克蘭提供武器。

這次活動由極左翼政治家瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）和女權主義者史瓦澤（Alice Schwarzer）共同發起，提出的口號是“為和平而戰”。由於此項倡議也獲得該國極右翼政治人物的支持而備受爭議。

在柏林市中心的布蘭登堡門下，瓦根克內希特和史瓦澤走上講壇，面對上萬名不顧寒冷與雨雪的示威者，他們發出 “外交解決”烏克蘭危機，而“非提供武器”的呼籲。

自2月10日以來，瓦根克內希特和史瓦澤還發起了一項“和平宣言”的互聯網請願書，已獲得64萬5000多人的簽名。

另據柏林警方發言人披露，同一運動組織已經宣布將展開新的示威活動，與此同時，其他一些反示威活動也在醞釀中。

為了防止發生衝突，警方周六動員了1400多名警員。

周五，在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，德國也出現了多支反對烏克蘭戰爭的示威隊伍，其中包括在勃蘭登堡門舉行的示威活動。勃蘭登堡門打出了代表烏克蘭國旗顏色的藍色與黃色的燈光。