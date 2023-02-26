柏林電影節：法國紀錄片『Sur l'Adamant』奪走金熊

柏林國際電影節

2023年2月25日，法國導演尼古拉斯·菲利伯特執導的紀錄片《堅毅之旅》(Sur l'Adamant)獲得本屆電影節金熊獎最佳影片。這是導演在頒獎典禮後展示金熊獎。

第73屆柏林電影節於周六在雨雪交加的寒風和上萬人在德國首都要求結束烏克蘭戰爭的和平遊行的氣氛中落下帷幕。19部參賽片角逐金熊銀熊的競賽帶來了一批新的贏家。

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最高獎金熊獎頒給了法國導演尼古拉斯·菲利伯特 (Nicolas Philibert) 執導的 紀錄片『Sur l'Adamant』（堅毅之旅）。 這部影片講述了巴黎市中心一家獨特的幫助有精神障礙者的日托中心的故事。72歲，一頭銀髮的菲利伯特上台領獎時表示非常意外，問是評委瘋了還是他自己瘋了。“這個獎太大了。”

德國東道主的影片也大有斬獲。德國導演Christian Petzold的傑作《紅色天空》獲電影節第二大獎評審團大獎銀熊獎。Petzold這是第六次爭奪金熊獎，但還是與金熊無緣。儘管只得到了銀熊，這位著名導演還是非常高興，在頒獎台上有那麼一小會兒將英語和德語全忘了。

美國大導演史蒂文•斯皮爾伯格獲終身成就金熊獎。

葡萄牙導演 若昂·卡尼霍 (João Canijo)執導的 電影《Mal Viver》（糟糕的生活）獲評審團銀熊獎。

美國導演菲利普加雷爾 以影片《大戰車》獲 最佳導演銀熊獎 。

西班牙8歲小女孩索菲亞·奧特羅以其在《 20,000 種蜜蜂》中的表演獲最佳主角銀熊獎，由此成為電影節最年輕的獲獎者。

奧地利演員Thea Ehre 以其在《直到深夜》影片中的表演獲最佳配角銀熊獎。

電影《音樂》的劇作者Angela Schanelec 獲最佳劇本銀熊獎。Angela Schanelec是德國導演，劇作家和演員。

影片《Disco Boy》的法國攝影師Hélène Louvart 獲最佳攝影銀熊獎。

中國大陸今年有兩部影片參加角逐金熊銀熊。一部是張律編劇和導演的劇情片《白塔之光》，另一部是劉健導演的動畫片《藝術學院》。可惜兩部電影都與金熊和銀熊擦肩而過，未能獲獎。

華語片今年陣容強大，可惜在其它單元也未能獲獎。