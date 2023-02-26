沙利文：預期拜登與習近平"將於不久後對話"

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美中關係近期因中國偵察氣球入侵而緊張加劇，白宮國安顧問沙利文2月26日周日受訪表示，他預期美國總統拜登與中國國家主席習近平不久後將進行對話，但目前還沒有具體規畫。

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中央社報道，美國國家安全顧問沙利文在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目"會晤新聞界"（Meet the Press）周日播出的訪問中說，目前雖還沒有規畫，但他預期拜登與習近平"在不久的將來"會進行對話。

在談到美中關係目前緊張程度，沙利文表示，美國還是能與中方高層對話，並非所有溝通管道都被切斷，美國國務卿布林肯近日就在慕尼黑與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，但雙方目前沒有確保穩定所需的軍事交流。

沙利文說，美方多次強調，美中需要軍事溝通管道，以避免局勢升高或意外事件與錯誤，但很遺憾，中國軍方拒絕與美國國防部長奧斯汀通話。

美軍2月4日擊落入侵美國領空的中國偵察氣球當天，美國曾要求讓奧斯汀和中國國防部長魏鳳和就安全議題通話，但遭北京當局拒絕。

沙利文強調："這是中方的問題，因為從美國角度來看，對世界其他國家來說，美國是以負責任方式行事，準備好與北京建立危機溝通管道。"他說，即使在冷戰高峰時期，美國與蘇聯仍維持類似溝通管道。

談到中國24日針對俄烏戰爭發表立場文件，呼籲儘快啟動和談，沙利文表示，戰爭爆發以來，習近平從未與烏克蘭總統澤連斯基進行過談話，但中俄卻常常對話，北京是在這樣的背景下提出這份文件的。

沙利文指出，在只有單方面外交的情況下，很難推動任何和平倡議。就美國立場來說，任何一方提出的和平計華都應納入烏克蘭意見。

沙利文並再次呼籲向中國不要提供俄羅斯致命性援助。他說，這樣做不符合中方利益，不僅會導致北京與歐洲等世界多國疏遠，中國還需承擔俄羅斯戰爭罪行的責任，"這並非明智之舉，但最終決定仍是北京做出"。