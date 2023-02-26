美國中情局局長證實 中國可能對俄提供致命武器

美國/中國/俄羅斯/武器

美國中情局局長伯恩斯證實，中國可能提供致命武器協助俄羅斯攻打烏克蘭。法新社報道：美國稱“確信”中國正在考慮向俄羅斯提供致命武器用於烏克蘭戰爭，雖然據美方表示，北京尚未做出任何決定。美國正在加大施壓，警告北京不要"越過紅線"。CIA局長並稱，他不認為習近平已做出是否侵台決定。

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法新社消息，美國中央情報局局長伯恩斯2月26日周日罕見地接受哥倫比亞廣播公司採訪表示，“我們確信中國領導人正計畫向俄羅斯提供致命性的裝備”。但是，伯恩斯也同時表示，“我們還沒有看到(北京）做出最終決定”，也還沒有看到他們(中國）向俄羅斯實際運送"武器的證據"。

一周來，美國展開重大的外交攻勢，警告中國不要對俄羅斯提供致命的軍事援助，美方認為，(中國如果對俄提供武器援助）將改變這場衝突的遊戲規則。

北京方面則是強烈否認這些指控。

根據媒體報道，包括《華爾街日報》和 NBC 頻道援引沒有透露姓名官員的話稱，中國將特別提供無人機和彈藥。

另據中央社消息，美國中情局（CIA）局長伯恩斯表示，中情局不認為中國國家主席習近平已做出是否侵略台灣決定，而且美方研判，習近平與中國軍方高層對能否達成侵台任務仍有疑慮。

伯恩斯（Bill Burns）24日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目"面對全國"（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）獨家訪問時表示，中情局不認為習近平已經做出是否侵略台灣的決定。

他表示："我們有必要非常認真看待習近平最終要控制台灣的企圖心。然而在我們看來，這並不意味一場軍事衝突不可避免。"

他又說："我們最基本的判斷是，習近平與他的軍方幹部今日對於中國能否達成侵台任務存有疑慮。"

伯恩斯還提到，俄羅斯全面侵略烏克蘭以及後續全球反應，令習近平特別關注。他說，"沒有其他外國領袖，比習近平更密切注視（俄羅斯總統）普京在烏克蘭的經驗、戰事的發展。我認為從許多方面來說，他（習近平）的所見令他不安而趨於審慎。"

而美國副國務卿謝爾曼則重申，美國已經直接警告北京，如果付諸行動會面臨後果。

美國國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤後，接受美國媒體訪問時透露，美方非常擔憂中國正積極考慮提供俄羅斯致命性的支援，包括武器和彈藥。布林肯當面向王毅警告說，這樣做"會對我們的關係造成嚴重後果"。

美方近期揭露，習近平正在考慮"升級介入"俄烏戰爭程度，這與拜登政府過往的評估大相徑庭。本月稍早伯恩斯還對美國喬治城大學的學生表示，習近平一直"不太願意將俄羅斯非常感興趣的致命武器提供給俄國，以用於烏克蘭"。

不過，勃恩斯這次受訪時強調，北京尚未決定將致命性援助交給莫斯科。他說，我想這也是為什麼布林肯國務卿與總統認為，有必要讓對方非常清楚知道，（這麼做）可能會有後果。"

伯恩斯也證實，拜登政府將美國中情局掌握的情報公開，目的正是要遏阻中國決定將致命性援助提供給俄羅斯。他表示，習近平如果援俄，"會是一場風險非常高且非常不明智的賭注"。