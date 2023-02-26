美國對以巴承諾"避免進一步暴力衝突”表示歡迎

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美國周日對以色列和巴勒斯坦官員在約旦會談，承諾"防止進一步的暴力”表示歡迎，美國白宮國安顧問沙利文表示，落實有關承諾至關重要。以巴高級安全官員周日在約旦舉行會談，承諾避免進一步的暴力衝突。

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法新社消息，以色列和巴勒斯坦官員周日罕見地在約旦進行會談，雙方承諾避免進一步的暴力衝突。然而，會談期間，又有兩名以色列人在約旦河西岸遭到殺害。

會談在約旦南部紅海港口城市亞喀巴舉行。與會代表包括埃及和美國官員，以及約旦官員和聯合國中東與北非事務協調員麥格克。

會後的聯合聲明表示，以色列和巴勒斯坦官員表示，他們將密切合作，以防止進一步的暴力，並重申有必要致力於緩和局勢。以色列並承諾未來四個月內停止討論建立任何新的猶太人定居點，並在未來六個月內不會將非法的定居點合法化。

聲明並表示，東道國約旦以及埃及和美國都認為，以巴雙方達成這些諒解，標誌着雙方在重建和深化關係方面取得重大進展。

美國白宮安全顧問沙利文周日在一份聲明中表示，“我們認識到這次會議是一個起點，未來數周和數月將有大量工作要做，以為以色列人和巴勒斯坦人建設一個穩定和繁榮的未來”。

沙利文稱：“以實際行動落實這些承諾至關重要”，他並特別感謝近幾周約旦國王阿卜杜拉二世和埃及總統塞西為“確保會談成功”所發揮的作用。