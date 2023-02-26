美國能源部指新冠大流行可能源自中國實驗室泄漏

中國-新冠病毒

中國科學院武漢病毒研究所P4研究室病毒專家石正麗與其他研究人員在實驗室合作的檔案照片。

根據美國媒體周日披露的信息，美國能源部現在認為，中國的一個實驗室事故極可能是這場席捲世界的新冠大流行(Covid-19)的禍首。不過，這些媒體也強調了情報機構之間的分歧依然存在。

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華爾街日報、紐約時報以及CNN等多家媒體援引的匿名信息顯示，新發現的情報使得美國能源部有關新冠來源的分析倒向實驗室泄漏這一假設。

不過，這些媒體強調，這個新的分析是由負責監督生物實驗室的能源部 “以低水平的信心 ”公布的。

華爾街日報報道說，由此，美國能源部的分析與美國聯邦調查局此前的分析達致相同的結果。美國聯邦調查局認為，這場發生在2020年年初，造成全球將近700萬人喪生，在數月內導致世界紊亂的新冠病毒，是因為中國一家實驗室泄漏所致。

該報還報道說，其他四家美國情報機構認為新冠病毒源自自然傳染，而另外兩家情報機構尚未得出明確結論。

美國國家安全顧問沙利文周日對CNN有線電視網表示：“就目前而言，情報界還沒有得出一個關於這個問題的最終答案”。

二月中旬，世界衛生組織總幹事譚德塞承諾將竭盡全力找到新冠病毒的來源，他否認有關世衛已經放棄調查新冠來源的說法。

國際科學界認為，查清楚新冠大流行來源對更好地應對疫情以及避免新的大流行至關重要。

美國情報圈由18個機構構成，包括能源部、國務院、財政部內所設辦公室。其中8個機構和國家情報會議一同參與追查新冠大流行起源。