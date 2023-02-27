印度：德國的新中國？

德國-印度-中國

2023年2月25日，在印度新德里，德國總理朔爾茨和印度總理莫迪在印度拉什特拉巴萬總統府前院舉行的隆重接待儀式上交談。

據德國電視一台和德國廣播電台報道，德國總理朔爾茨於周日對印度進行了第二天和最後一天的訪問。朔爾茨訪問印度的背景是減少德國對中國的依賴。

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朔爾茨周日在印度為更多勞動力移民德國做了廣告。在訪問科技大都市班加羅爾時，朔爾茨表示，德國在各個領域都需要專業人員。朔爾茨計畫減少移民障礙，明顯擴大印度IT專家移民德國。這將有助於德國緩解專業人員緊缺問題，同時又能減少對中國的依賴。

德國政府今年的優先事項之一是制定相關法律要求並簡化簽證發放程序。在班加羅爾，朔爾茨參觀了軟件公司SAP的總部，並會見了即將在德國開始工作的印度人。

德國政府希望減少對中國的依賴。長期以來，印度一直被視為是一個備選方案。但德國企業抱怨保護主義和官僚主義使德國企業很難在那裡投資。德國目前有1800多家企業在印度運作，在中國有5000多家企業。

朔爾茨還呼籲印度就俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭採取明確立場。周六，朔爾茨在會見印度總理莫迪後表示，這場戰爭是一場大災難。俄羅斯違反了不使用武器移動邊界的國際原則。莫迪回應說，他的國家的目標是通過對話和外交解決戰爭，印度準備為任何和平談判做出貢獻。

德國《明鏡》周刊認為，朔爾茨給人的印象是，他向印度祈求說：拜託了，拜託了，讓我們做朋友吧。在訪問印度期間，朔爾茨向世界上最大的民主國家獻殷勤，儘管那裡有時並不十分民主。但德國已經無法自己挑選夥伴了。

《圖片報》看到的是，儘管印度總理莫迪非常熱情地接待了朔爾茨，儘管發生了殘酷的侵略烏克蘭的戰爭，但印度繼續維護與俄羅斯的關係，並認為西方對俄制裁是錯誤的。莫迪繼續站在普京一邊。

N-TV電視台表示，迄今為止，中國是德國最大貿易夥伴。但另一個亞洲民主國家可能會取代中國的位置。朔爾茨訪問印度，為擴大雙邊經濟關係努力，希望擴大投資。在其他領域，雙方也打算相互靠近。印度可能會成為德國的新中國