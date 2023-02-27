美國指中國可能軍援俄羅斯 法國外長呼籲中國謹慎

俄烏戰爭/中國

法國外長科隆納於2月27日表示已經多次通過不同渠道向中國傳遞要謹慎信息

美國中情局於2月26日指中國有可能提供致命武器協助俄羅斯攻打烏克蘭，法國外交部長凱瑟琳·科隆納於2月27日周一呼籲中國謹慎。

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美國中情局局長伯恩斯於2月26日在接受哥倫比亞廣播公司採訪表示，中國可能提供致命武器協助俄羅斯攻打烏克蘭。

目前在日內瓦參加聯合國人權和裁軍會議的法國外長科隆納於2月27日表示，已經多次通過不同渠道向中國傳遞要謹慎信息。

科隆納外長說一周前與中國負責外交事務高級官員王毅會晤也曾提及俄羅斯與烏克蘭戰爭相關問題，特別是我們非常明確地希望看到中國捍衛《聯合國憲章》的原則，包括不幹涉，尊重國家完整。我們期望中國與此前一樣繼續致力於穩定與和平。

法國總統馬克龍2月26日周六宣布，他將於 4 月訪問中國，並呼籲北京“向俄羅斯施壓”來結束俄烏衝突。

法新社指出一周以來，美國一直在加大外交壓力，警告中國不要對俄羅斯提供任何致命軍援，據專家稱，這將會改變這場軍事衝突，北京強烈否認該指控。

法國外長科隆納女士在日內瓦與聯合國人權事務高級專員沃爾克·蒂爾克和紅十字國際委員會 主席米里亞娜·斯波利亞里克會晤。

法國外長科隆納指出俄烏軍事衝突“不僅涉及歐洲大陸”， 正在發生的事情是如此嚴重，以至於每個國家都必須明白，如果侵略者得逞，這將威脅所有人的安全。