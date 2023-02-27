美國財長耶倫突訪基輔 宣布向烏克蘭撥款12億美元財政援助

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美國財長耶倫2月27日周一突訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基和其他官員會面。耶倫宣布向烏克蘭撥款12億美元財政援助，支持烏克蘭抗擊俄羅斯。

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法新社報道， 在美國總統拜登突訪基輔一周後，美國財長耶倫周一在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，耶倫宣布向烏克蘭畫撥12億美元的援助款項。

耶倫在基輔發表的講話中表示， “這是美國約100億美元援助預算中，向烏克蘭畫撥的首批12億5千萬美元的援助"。耶倫並表示，“維持政府的有效運作對烏克蘭應對俄羅斯的攻擊能力至關重要”。

耶倫表示，“我們的經濟支持使烏克蘭政府和基本公共服務能夠在特殊情況下繼續運作”，耶倫稱，這筆援款將使烏克蘭能夠支付教師、消防員的工資，甚至可以幫助烏克蘭數百萬流離失所的民眾。

耶倫表示，美國在2022年向烏克蘭提供了近500 億美元的“安全、經濟和人道主義”援助，這使美國成為烏克蘭的“最大捐助國"。

耶倫並強調，美國將敦促盟友和夥伴採取更多行動支持烏克蘭。

耶倫和烏克蘭總理什梅加爾舉行會談後，重申總統拜登日前對烏克蘭的保證，只要烏克蘭有需要，美國都會與烏克蘭站在一起。耶倫並強調打擊貪污腐敗的重要性，她並對澤連斯基採取措施確保援助款項使用具有透明度表示讚賞。

另外，耶倫和什梅加爾在會談中，也討論了到對俄羅斯的制裁，以及利用俄羅斯被凍結的資產協助烏克蘭重建的可能性。耶倫說，俄羅斯應該承擔在入侵烏克蘭時所造成的損失，但她也承認，要充公俄羅斯被凍結資產仍面對重大法律障礙。