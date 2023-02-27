美能源部指新冠疫情最可能源於中國實驗室泄漏 北京稱抹黑

中國-新冠病毒

美國能源部最新得出的結論是，新冠大流行根源最有可能是中國實驗室泄漏，北京周一矢口否認，並指美方“抹黑”。

廣告 繼續瀏覽後續

中國外交部發言人毛寧稱，病毒溯源是科學問題，不應被政治化，要求“有關方面停止翻炒‘實驗室泄漏’論調”。

美國能源部提供給白宮的這份病毒溯源報道本屬機密，但被紐約時報、華爾街日報、CNN等媒體披露了出來。美國能源部的結論是，中國實驗室的一次意外泄漏最有可能導致了新冠病毒大流行，儘管美國情報機構對病毒的起源仍存在分歧。

美國能源部所屬研究機構一直在調查新冠病毒來源，但一直沒有定論 ，這次立場轉變，是因為獲得了新的情報，從而得出新冠疫情最有可能是通過中國一個實驗室發生的泄漏事故傳播開來的結論。但新情報的具體內容目前並不清楚。

華爾街日報報道說，能源部如今的結論之所以具有重要意義，是因為該機構擁有相當多的科學專業知識，並監督美國國家實驗室網絡，其中一些實驗室進行先進的生物研究。紐約時報也報道說，能源部的許多情報來自其監管的國家實驗室網絡，而不是間諜網或通信攔截等更傳統的情報形式。

中國外交部發言人毛寧星期一批駁美國能源部的結論說：“‘實驗室泄漏極不可能’是中國—世衛組織聯合專家在實地走訪武漢相關實驗室並同相關科研人員深入交流的基礎上得出的權威科學結論，準確反映在中國—世衛組織溯源聯合研究報告中，也得到了國際社會和科學界的廣泛認可。”

毛寧所指的世衛專家與中國專家2021年2月的聯合調查結論後來在國際上引起很大質疑，主要原因有幾個，一則中國拖延了一年之久才允許國際專家前往中國調查，很多證據或蹤跡可能丟失；二則那次調查完全由中國方面主導，並不是真正意義上的“獨立調查”。

世衛組織總幹事譚德塞後來也表示，新冠溯源任何假設都不能排除，包括實驗室泄漏事故，因此還需繼續調查，但從那以後，世衛組織並未能繼續調查。譚德塞2月中旬否認有關世衛組織已放棄調查新冠溯源的說法。

世衛組織星期一表示注意到相關報道。該組織發言人說，世衛組織將繼續研究有助於查清新冠病毒來源的各種因素，“我們呼籲中國以及科學界也進行必要的相關研究”。發言人補充說，在獲得更多證據前，所有的假設都不排除。

也就是在2021年2月那次世衛專家與中方聯合調查結束後不久，有關新冠大流行可能源於實驗室泄漏的假設再次興起。

美國多家情報機構都在研究新冠病毒是如何傳播開來的，其中四家情報機構和國家情報委員會認為新冠病毒來源於自然傳播，另外兩家目前還沒有定論。

但美國聯邦調查局FBI持有與能源部同樣的結論，聯邦調查局2021年在其調查報告中指出，新冠疫情很可能是一次實驗室意外泄漏的結果，該機構現在仍然堅持這一觀點。

2019年年末中國武漢爆發新冠疫情後，武漢華南海鮮市場與中國科學院武漢P4病毒研究所引起廣泛關注，前者支持了新冠病毒從動物傳播到人類、是自然產生的觀點，後者則強化了對新冠病毒可能出自實驗泄漏的懷疑。

出售各種動物的武漢華南市場最早被認為是新冠病毒的起源，但科學家們現在認為，武漢海鮮市場僅僅是社區傳播的一個環節，並非最初發生人類感染的場所。

武漢病毒研究所因為一直在進行新冠病毒的研究，關於這家研究所發生病毒泄漏事故的假設從未間斷。美國國務院2018年的電報和中國內部文件也顯示，中國病毒實驗室的安全性令人擔憂。

美國方面得到的情報還顯示，2019年11月武漢病毒研究所有三名研究人員生病，並去了醫院就醫，這也引發了新冠病毒可能從實驗室泄漏的爭論。華爾街日報報道說，一些前美國官員說，這些患病的研究人員參與了冠狀病毒的研究。但美國眾議院情報委員會去年的一份報告認為這一信息既沒有加強實驗室泄漏的證據，也沒有支持自然來源的理論。