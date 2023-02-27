英國與歐盟就解決脫歐後北愛貿易爭端達成新協議

歐盟/英國/北愛爾蘭/脫歐

歐盟委員會主席馮德萊恩和英國首相蘇納克2月27日周一宣布，英國和歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新的協議。馮德萊恩表示，新協議使歐盟與英國開啟一個新的篇章。美國對歐盟與英國在此棘手問題上達成協議表示歡迎。

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法新社消息，周一在倫敦西部溫莎舉行的聯合新聞發布會上，英國首相里蘇納克和歐盟委員會主席馮德萊恩宣稱，歐盟與英國已就北愛爾蘭貿易爭端達成協議。馮德萊恩表示，雙方達成的協議具有歷史意義，新協議讓歐盟與英國可以開啟一個新的篇章。

英國首相蘇納克表示，雙方已經修訂原先的北愛爾蘭議定書，並同意以新的《溫莎框架》結束北愛爾蘭議定書帶來不確定性，他形容是取得決定性突破。

蘇納克說，根據新協議，將會透過設立"紅色"和"綠色"通道系統，確保英國其他地區運往北愛爾蘭銷售的貨物保持暢通，而新協議可保障北愛爾蘭的司法管轄權。

不過，蘇納克承認，新協議細節仍需讓各政黨考慮。英國國會將在適當的時候進行表決。

法新社報導，為了對英國脫歐後的北愛爾蘭貿易規則進行重大調整，英國與歐盟就"北愛爾蘭協議"的修改已費時一年多談判。

根據2020年達成的英國脫歐協議，當中引發爭議的北愛爾蘭協議部分，讓北愛爾蘭留在歐盟單一市場，與英國其餘地區適用不同的貿易規則。然而，北愛爾蘭親英國的聯合主義人士堅決反對這份協議，主張這會威脅到北愛在聯合王國當中的地位。這導致北愛爾蘭已經下放的權力分享瓦解。

這也引發英國政府揚言，如果歐盟不同意讓北愛爾蘭協議進行通盤修改，就會單方面修改協議。這將導致雙邊外交關係惡化，並可能掀起更大範圍的貿易戰。

蘇納克去年10月上台後，雙方歷經數個月"密切磋商"，終於達成協議。

美國對歐盟與英國就英國脫歐歐北愛貿易爭端達成協議表示歡迎。法新社報道，白宮發言人柯比周一表示新協議將促進對歐盟及英國的繁榮。他說，美國對雙方在此棘手問題上達成妥協感到欣慰。