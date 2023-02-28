中共20屆二中全會指各種超預期因素隨時可能發生

中國兩會

2023年中國全國人大會議將於3月5日在北京人民大會堂舉行，2月28日閉幕的中共20屆二中全會將向全國人大會議提交『黨和國家機構改革方案』。

為中國全國“兩會”定向的中共20屆二中全會28日閉幕，會議通過向兩會“推薦”的國家機構領導人員建議名單以及『黨和國家機構改革方案』，但並未披露細節。會議公報卻強調中國進入“不確定難預料因素增多的時期”，“經濟恢復的基礎尚不牢固”，準備迎接“驚濤駭浪”。

廣告 繼續瀏覽後續

中共20屆二中全會引起關注的是『黨和國家機構改革方案』，尤其對其中的國安系統的變革外界多有分析和預測。香港『明報』日前報道，被稱為“刀把子”的中國公安部與國安部可能將通過機構改革不再隸屬國務院，而歸屬為新成立的“中共中央內務委員會”，這個委員會將由將由現任公安部長、習近平親信王小洪主管。『星島日報』則援引分析，“黨和國家機構改革方案”將改革及整合國安體系功能，其中，現行的國家安全委員會辦公室有可能“高調走向前台”。

機構改革的具體內容也許到3月5日全國人大召開後逐一明晰，但二中全會會議公報在交代會議事項，公報強調黨的領導，“黨的二十大對深化機構改革作出重要部署”，肯定二十大以來中央政治局的工作，強調“深刻領悟‘兩個確立’的決定性意義”。

公報隨後語調一轉，強調世界進入新的動蕩變革期，中國面臨機遇和風險並存形勢，進入“不確定難預料因素增多的時期”，“必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。”

關於經濟，全會公報也強調“需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大”，“經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生”。

三年清零之後的中國，經濟問題嚴重，中國去年的經濟增長只有3%，為近半個世紀以來最差的表現。中國國家統計局的數據顯示，去年，城市就業水平自1962年以來首次出現下降，城鎮就業人口減少了840萬，降至4億5931萬人。與此同時，人均消費也顯現少有的衰退。去年薪資收入增長的幅度是30年來最低。