兩會預熱 習近平憂患江山變色？

中國2023年兩會

中國“兩會”早被外界形容為“橡皮圖章”，或者“舉手機器”，剛剛結束的中共20屆二中全會應是最好的佐證。

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二中全會向兩會“推薦”領導人名單，推薦是一種委婉的說法，中共推薦兩會的，兩會難道能夠不通過；向人大會議提交『黨和國家機構改革方案』，如何改革，具體內容不得而知，公報沒有任何透露，但可以肯定的是，中共提交全國人大的機構改革方案，全國人大“審議”也只是做表面文章。被稱作“中國議會”的全國人大最重要的事，批准新政府，其實這件事人大也就是走走形式。習近平親信李強取代李克強出任總理，路人皆知，新政府閣員，中共二中全會已經敲定，用不着人大討論，大會開幕，李克強做完最後一次『政府工作報告』就讓路了。這一切並不奇怪，無非習時代做得有過之而無不及，比如，中共中央2月26日還專門下達文件，要求在法律教育中嚴格遵守習近平總書記的指令，堅決反對“三權鼎立”“司法獨立”“憲政”等“西方錯誤觀點”，這好像是在給兩會敲警鐘。

關於二中全會審議的『黨和國家機構改革方案』，香港媒體報道最重要的是要對國安系統進行重大變革，或設中央內務委員會，納入公安部國安部；或強化中央領導辦公室，並由習的親信王小洪親自掛職。這樣以來，總書記本人將一統刀把子。二中全會2月28日閉幕，關於機構改革的細節公報沒有披露，但強調了國際環境“嚴峻複雜”，國內改革發展穩定任務“艱巨繁重”，因此要“更好統籌發展和安全”，“堅決維護國家安全和社會穩定”。

公報還講到“世界進入新的動蕩變革期”，中國發展“進入戰略機遇和風險挑戰並存”，“不確定難預料因素增多”，“必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗”。“經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生”。

觀察人士分析，透過這一籠統的概述，字裡行間流露出習近平主持的二中全會對前景有種很重的不安全感，用詞用句都圍繞強化穩定和國家安全展開，並稱中國發展面臨各種意外因素。習近平過去曾用“黑天鵝”“灰犀牛”形容超預期事件。

如何應對不確定或者不安全因素，二中全會公報強調“黨的領導”。而且，為了配合二中全會和即將召開的“兩會”，黨刊『求是』3月1日發表習近平去年三月題為“新時代黨和人民奮進的必由之路”的講話 ，講話的核心內容是“堅持黨的全面領導’是堅持和發展‘中國特色社會主義’的必由之路”，而“中國特色社會主義是實現中華民族偉大復興的必由之路”，習近平還說：“辦好中國的事情，關鍵在黨、關鍵在全面從嚴治黨”。中央社分析，『求是』雜誌選在此刻發表習近平的這篇舊講話，被認為有呼應『黨和國家機構改革方案』通過的意味。而這一方案已被外界解讀為中國“強黨弱政”時代的來臨。

在二十大把一切權力抓到手中，開啟第三任總書記任期的習近平，在為兩會布局，任命新政府成員以及機構變革方面考慮第一的似乎仍是中共政權的永續，或用習氏語言的另外一種表述，“保江山守江山”。如何才能做到江山永固，只有強化黨的領導。而黨的領導，說白了就是習近平的領導，就是栗戰書所說的“定於一尊”。二十大以來，直到剛剛閉幕的二中全會，都在不斷地強調全黨要好好理解“兩個確立”的決定性意義，用意十分清楚，就是要全黨維護習近平至高無上的地位。

在2月28日召開的中共中央政治協商會上，習近平本人更是直接強調了上述內容，他說，“要全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟‘兩個確立’的決定性意義，增強‘四個意識’、堅定‘四個自信’、做到‘兩個維護’；要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導。”唯一不同的是在“要全面貫徹新時代中國特色社會主義思想”一句去掉了“習近平”三個字。

在習近平的謀畫和布局中，一切都圍繞不斷地鞏固黨的權力展開，而且，他要把這一切不斷地告訴全黨，只有他領導的黨，才能領導中國的“偉大復興”。人民日報2月27日頭版頭條發表『人民江山』長文，也是在配合二中全會和未來的兩會，文章重複“人民就是江山，江山就是人民”，曆數習近平的偉大功勞和“我將無我”的忘我精神，通篇的用心似在於把江山—人民—黨的領袖牢牢地綁成一個“三位一體”。文中還舉出習近平領導防疫的例子，從“人民至上，生命至上”，“一個也不放棄”的高度去強化領袖與人民，領袖與江山的關係。問題是，國內外普遍認為習近平的動態清零為中國造成了巨大的人道和經濟的災難，許多人批評他那樣做其實是為了保權，為了在二十大順利連任，“人民至上”不過是說辭。習最後被迫放棄毫無效果且已失控的清零，短短兩個月，染疫暴增，死亡人數成謎，網上有人諷刺：“領袖意志至上，人民生命至下”。而用在這裡的“守江山”與封建帝王的“坐江山”又有何不同呢？

有分析認為，保江山“永不變色”的確是習近平的重大憂患，因為他想在毛之後開闢持久掌權甚至終身掌權的先例。但是，在這麼長的一個時間過程中，尤其在他登台以來本以為“東升西降”“中國可以平視世界了”，反而國內外環境對中國越來越不利的形勢下，內部自然難免暗流涌動，習近平在二十大報告中稱大黨“更需要愈大愈懼，愈強愈恐的態度”，這是在告誡全黨還是泄漏了自己內心的不安？而中紀委書記李希在中共二中全會前大喊“堅決清理門戶”，“真正做到讓黨中央和習近平總書記放心”，更是意味深長。