最新民調：如果中國侵台42%美國人支持美國派地面部隊協防颱灣

美中台

在台灣台北的蔣介石紀念館前的自由廣場上，每天舉行中華民國國旗升旗儀式。圖為兩名士兵正在摺疊國旗。

美國民調機構“拉斯穆森報告”（Rasmussen Reports）日前公布其2月13至15日對美國選民所做的最新民調，受訪者就一旦台灣遭中國入侵回答相關問題，結果42％贊成美國派地面部隊協防颱灣，46％反對；支持美國為此對中國實施經濟制裁的比率最高，達79％。

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這次電話民調訪問了900人，正負誤差在3個百分點。

在支持制裁中國的79％受訪者中，選擇“強烈”（strongly）支持制裁的達60％；僅12％選擇即使解放軍犯台，仍反對美方制裁中國，9％回答“不確定”。

如果以美國兩大黨的政黨傾向區分，共和黨受訪者中，有40％支持美國在台灣動用地面部隊，民主黨有51％，中間選民為38％。

以軍種區分，63％支持美國派空軍協防颱灣，24％連派空軍也反對，13％回答不確定；64％支持美國派海軍協防颱灣，23％連派海軍也反對，選擇不確定的同樣是13％。

前述回答反映出美國社會現況，亦即對戰爭的厭惡。選民雖支持以軍事介入方式支持，但未必包括動用地面部隊，較限於派軍機和軍艦，而非美國大兵。儘管美國民主黨及共和黨均對北京都抱持強硬立場，但倘若解放軍犯台，美國民眾顯然傾向以經濟制裁等方式回應，而非介入戰事造成美國子弟兵傷亡。

由於中國是個擁有先進軍隊的國家，與中國作戰的任何國家皆必須投入巨大的人力物力。有鑒於此，預想到美方軍事介入的傷亡，就會驅使美國人反對介入武裝衝突。