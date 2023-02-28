歐洲議會禁止員工手機下載TikTok

歐洲/抖音/網絡安全

路透社援引歐盟一名官員周二表示，歐洲議會決定，基於安全理由，歐洲議會將禁止其員工手機下載中國智能手機短視頻社交應用程式TikTok。歐洲議會是繼歐盟之後又一個禁止下載抖音的歐洲官方機構。

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路透社報導，這名歐盟官員表示，這項禁令對於能登入歐洲議會電郵系統和其他網絡的私人手機也適用；他並說，這項決定可望即將公布。

歐盟委員會和歐盟理事會上周都已宣布，禁止員工手機下載TikTok，凸顯歐洲方面對中國字節跳動公司擁有的TikTok及中國政府可能藉此搜集用戶個資以謀取自身利益日益憂心。

中國方面經常否認有此意圖。

美國國會參議院已禁止員工的公務手機下載TikTok；印度也禁用中國的抖音應用程式。

加拿大周一剛剛通過類似決定。加拿大政府宣布，禁止在政府裝置上使用北京短視頻應用程式TikTok，加拿大認為這個社群媒體平台對隱私和安全存在"令人無法接受"程度的風險。

此舉凸顯愈來愈多遊說團體反對北北京字節跳動（ByteDance）這款社群媒體應用程式，理由是擔心這家公司與中國政府關係密切並掌握全球用戶數據。

美國國會於2022年12月通過法案，禁止在聯邦設備上使用TikTok。

美國的教育機構，如波伊西州立大學（Boise State University）、奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）、德州大學奧斯汀分校（University of Texas-Austin）和西德州農工大學（West Texas A&M University）等學校，也都禁止在學校設備和Wi-Fi無線網絡使用TikTok。

美國的德州、馬里蘭州、阿拉巴馬州和猶他州等超過25州已下令禁止僱員在政府設備上使用TikTok。

另外，台灣也限制公部門的資通訊設備及所屬場域使用TikTok和其他一些中國開發的應用程式App，並於2022年12月對TikTok展開調查，原因是這款社群媒體應用程式涉嫌在台非法經營。