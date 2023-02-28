美國亞太助理國務卿康達指北京"拿對話當籌碼" 稱美國致力助台防衛

美國/中國/台灣/防衛

美國國務院亞太助卿康達2月28日周二出席國會聽證會，他批評中國拿雙邊對話當籌碼，頻繁動用經濟脅迫手段。他表示，美國國務院正積極研擬方案對抗中國脅迫，也致力協助台灣打造"不對稱戰力"。康達並稱，受到美國制裁的中國"長沙天儀空間科技研究院有限公司"，曾向俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團提供烏克蘭的衛星圖像。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，美國眾議院外委會周二以"對抗中國侵略的世代挑戰"為題召開聽證會，邀請美國國務院主管亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）、商務部次長艾斯特維茲（Alan Estevez）等多位官員出席作證。

中國高空偵察氣球1月底入侵美國領空，引發美國各界指責，美國國務卿布林肯因此延後訪問中國行程；雙邊關係緊張加劇，北京仍拒絕讓美中防長對話。

針對布林肯何時才會訪華，康達表示，中國氣球入侵美國領空的行徑不負責任，令人無法接受，布林肯認為如果當時訪問中國，雙方無法進行廣泛議題討論，決定等待條件允許再擇日出訪。至於所需條件，康達說，美方會做判斷，決定適當的時機點。

康達也批評，中方有時會拿雙邊溝通管道當籌碼，作法令人遺憾。

眾議院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）在聽證會上關切中國對台灣、立陶宛等經濟脅迫作為。他詢問康達，國會能提供哪些額外協助，讓行政部門在支持盟友對抗脅迫上有更多彈性。

康達表示，中國經濟脅迫是一大威脅，未來挑戰只會越來越嚴峻。北京把對外關係"武器化"的意圖越來越明顯，包括經濟交流，美國深感關切；除近期的立陶宛，澳洲、日本、菲律賓等多國都曾受害。

康達說，國務院正積極研擬一系列工具手段，應對中國經濟脅迫。他以立陶宛為例指出，美方透過提供出口信貸及籌組貿易團來協助立國，盼未來能與國會合作，進一步發展對抗工具。

康達表示，美國行政部門致力履行"台灣關係法"下對台義務，協助台灣維持自我防衛能力；光在去年，國務院通知國會13批對台軍售案，是20年以來最多。

他說，拜登政府專註為台灣打造"不對稱戰力"，雙方都認為這是維持嚇阻力及台海和平穩定最有效方式。

康達並在聽證會上表示，對中國正考慮向莫斯科援助致命武器一事，美國及盟友均表示非常擔憂。他同時指出，早前被美國財政部列入制裁名單的中國衛星公司"長沙天儀空間科技研究院有限公司"（Spacety），曾向俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）提供烏克蘭的衛星圖像。