美國芯片法案生效"確保美軍獲得尖端半導體供應"

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美國商務部2月28日周二在一份聲明中稱，旨在振興美國半導體行業的芯片法案正式生效，美國商務部長雷蒙多表示：芯片法案旨在維護美國國家安全，確保美軍獲得尖端半導體供應。

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法新社消息，美國商務部將在今年6月底開始受理390億美元半導體製造補助方案申請。周二頒布的"芯片法案"（CHIPS Act）並針對在美國建造芯片廠提供25%的投資稅收抵免，估計價值總額240億美元。

美國出台的芯片法案的目標是恢復美國在這一戰略產業中的優勢地位，而目前芯片生產主要集中在亞洲，而韓國和台灣公司的製造大部分在中國進行。

美國商務部在雷蒙多周二在新聞發布會上表示，該法案主要是繼基於維護美國的國家安全，目標是確保生產最尖端芯片的公司設在在美國本土。

為了確保這一點，法律規定政府援助的多項標準，包括企業的戰略選擇。獲得政府補貼的企業在未來十年內將不能在“受到質疑的國家”高科技領域進行新的投資。

拜登政府想辦法要讓半導體製造生產重返美國，芯片法案是其中核心一環。而這項行動的成功與否，關乎美國能否達成在全球市場保持領先中國的目標。

方案規定，企業如果想從規模520億美元的美國半導體製造與研究扶植計畫爭取到補助資金，須同意限制其在中國這類國家擴大半導體產能的能力。

雷蒙多說，爭取到補助的企業，將被要求籤署協議，同意在贏得補助後的10年內，必須限制自身在中國等有疑慮國家擴大半導體產能的能力，也不能與"受到質疑"的外國實體從事任何聯合研究或技術授權行為，只要是涉及敏感科技。

路透社報導，根據美國商務部說法，申請到超過1億5000萬美元直接資金補助的企業，"如果有任何現金流或收益超出申請方的預估值，且超出幅度高於商定的門檻，將必須把其中一部分與美國政府分享"。

另據中央社援引華爾街日報報道，美國商務部長雷蒙多接受"華爾街日報"專訪時還表示，"芯片法案"扶植美國半導體製造，將讓美國國防部能確保取得獲補助工廠生產的尖端半導體，這也確保美國業界能供應軍方現代武器系統所需的先進芯片。

報導指出，美國軍事與國家安全官員擴大參與相關事務，鑒於美中競爭升溫，以及新冠疫情期間暴露出供應鏈弱點，引發美國決策層擔憂國家已對進口芯片過度依賴。

其中對台灣的芯片供應依賴格外引起美國官員擔心。因為台海如果發生軍事衝突，恐怕會打亂先進半導體的供應，進而影響依賴這類芯片的製造企業。

雷蒙多受訪時表示，促進美國芯片發展的芯片法案，同時也是國安措施，因為美國90%以上先進製程芯片購自台灣，形成"國家安全漏洞"，不能再持續下去。她說："每一件精密軍事設備、每一架無人機、每一顆衛星，都仰賴芯片。"