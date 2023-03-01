中國學生猛涌澳大利亞 一席難求

澳大利亞/中國留學生

澳大利亞開放邊境，中國取消清零，中國與澳大利亞貿易戰似乎要銷聲匿跡，都促使成千上萬的中國留學生再次涌至當地。新的問題是，澳大利亞幾乎全境的學校，學生宿舍都一床難求。供不應求下，學生住宿費用飆升。

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路透社今天舉一名張姓中國留學生為例說，對於即將前往澳大利亞一所頂尖大學就讀的中國學生 Zoey Zhang 來說，在澳大利亞尋找住處一直很艱難，以至於她甚至考慮過“露宿街頭”。而且和張姓學生一樣，在北京1 月份出人意料地宣布他們必須回到校園學習才能讓他們的教育在國內得到認可之後，約有 70 萬名在海外留學的中國學生陷入困境。

這引發了各地住房嚴重缺“席”，哪怕全球房地產市場都在努力應對飆升的租金也嚇不倒。澳大利亞的危機就更為嚴重，因為它的學年是從二月開始，而不是像北美和歐洲那樣從九月開始。

澳大利亞新南威爾士大學在 2020 年之前迎來了四分之一的中國學生，該大學表示其校內住宿已滿，並且正在翻新大學公寓以出租給外國學生。悉尼大學也有四分之一的學生來自中國，該校發言人表示，校園附近的 2,400 張宿舍床位已被佔用，並已與第三方供應商預訂了另外 700 張，並與酒店協商折扣以適應湧入的學生。

在 2020 年之前，中國學生約佔澳大利亞每年 400 億澳元（270 億美元）外國教育收入的 40%。由於與新冠疫情相關的邊境限制，這一比例縮小到不到四分之一的市場，不僅該市場本身減半，外交關係惡化也是原因。

路透社引述 AMP Capital 多元化基礎設施信託的董事總經理 Brad Williams 表示，中國的重新開放引發了床位供應問題，這對投資者來說是一個“歡迎信號”。澳大利亞最大的專用學生宿舍運營商 UniLodge Australia 的首席執行官托馬斯·約翰森 (Tomas Johnsson) 表示，一些開發商甚至支付更多費用以加快建設速度。

由此，生財之道廣開思路的中國學生，因此創新出現代人尋“席”的業務，文字圖像並上，也有賺錢。