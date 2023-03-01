中國遭指加大對在華記者監控騷擾

中國/外國記者/新聞自由

根據在中國的外國新聞記者俱樂部今天報告說，在中國的外國媒體在2022年遭到嚴格的控制，包括受到廣泛的騷擾和持續的監視。新冠病毒疫情的清零措施更加大對外國記者限制與監控。

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據中國外國記者俱樂部(FCCC)今天在發表年度報告中說，去年，近一半的外國記者儘管"按照中國的標準並不構成健康風險"，仍然因衛生和安全原因被勒令離開或被拒絕進入中國某個地方。類似比例的記者報告說，在2022年的某個時候，他們的手機健康卡出現問題，使他們無法出行。

近40%的人還表示，他們的消息來源中至少有一人因與他們交談而受到騷擾、拘留、審訊或負面影響打壓，而45%的人稱他們的中國同事也受到了類似的官方壓力。

在2022年的大部分時間裡，中國保持了一些世界上最嚴格的清零衛生限制措施，然後在12月初突然終止取消清零。

據外國記者俱樂部說："中國國家施加的一系列限制、持續的數字監控以及對中國消息來源和同事的持續騷擾，意味着在中國，真正的新聞自由仍然面臨障礙。

外國記者俱樂部的調查結果是基於對總數是166中的102個成員的調查，這些成員代表了30個國家和地區的新聞機構。

由於中國法規，中國的獨立媒體幾乎不存在，而那些由國家支持的媒體則受到嚴格審查。

法新社說，在記者無疆界組織的2022年媒體自由指數中，中國在180個國家中排名第175位。