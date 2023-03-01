兩名路透記者被冒名接觸中港異見團體 欲取白紙運動和香港社運資料

香港/政治

兩名路透社分別駐中國和上海的記者，被人盜用其個人資料和證件開立社交平台帳號，並由去年11月後期開始，藉此接觸海外的中國社運人士和香港團體，套取白紙運動的行動資料。上述社運人士估計，事件與中國政府人員有關。香港記者協會譴責有關欺騙行為，直斥手法卑劣，要求假冒者停手。

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根據路透社周二報道，被盜用身分的是該社上海分站主任 Brenda Goh和駐港記者Jessie Pang(彭)，偽冒者以她們的資料開設 Instagram 和 Telegram 帳號，加入不同群組，事件因有人用彭姓香港記者身分向身在澳洲的異見政治漫畫家巴丟草接觸並套取資料而揭發。

綜合巴丟草在推特發帖內容和路透社報道，至少有三人被假冒者接觸以套取資料，而假冒者是以記者的證件和報道為佐證，取得群組成員信任。當中，本身是「文宣中國」成員的巴丟草上周六(25日)指，有人聲稱是路透社的Jessie接觸他，向他索取「中國文宣組」官方臉書專頁「公民日報」的聯絡。巴丟草覺得她的提問和用詞奇怪，於是要求她在認證帳戶上確認其身分，但對方表示帳號由路透社管理，她無法管控，並向巴丟草發來彭的記者證。不過，有關記者證已於1月底到期，經求證，才發現假冒事件。

巴丟草披露事件後，不時通告有關中國各地因不滿封控措施而激發的群眾活動的社交平台群組「加速翻車新聞社」表示，去年11月後期開始，一名聲稱是路透社上海站主任的Brenda Goh以類似手法與一名群組管理員聯絡，建立互信後曾欲預先獲得抗議活動資料。群組公布，有偽裝記者「對年輕活動抗議者進行報道取材，來試圖獲取信息打入內部。」經內部清查，「所幸截止到目前並沒有造成任何實質性的信息泄露或人員抓捕」，因為加入「白紙矩陣」者須遵守不透露自己個人資料和查問他人身分的準則，以盡量避免卧底滲透，但群組仍公開為審查漏洞致歉 。

另一個名為「燭火」的網上群組翌日亦發布消息，指自2月4日以來，彭姓香港記者不時接觸他們，欲套取群組的快閃行動的敏感細節和下一步計畫，但由於管理員心生疑竇而未有披露。

巴丟草：香港團體亦被接觸 團體稱偽冒記者事涉國保

以時間和相關組織的性質推斷，偽冒者欲套取的，應是白紙運動的資料 。去年11月底，中國部分城市出現罕見的反政府示威，抗議當局因清零政策而推行嚴苛的防疫封控措施，其間有人喊出「習近平下台」等口號。而公民日報和加速翻車新聞社均積極參與有關消息的傳播。其後，中國雖突然宣布撤銷實施了近三年的清零政策，但共未停止秋後算賬，有參與抗議活動者被當局拘押。

事件揭發後，偽冒者刪除自己的帳號，所有相關對話亦被清空。路透社表示，不知道背後的假冒者身分，而涉事兩名記者的帳戶亦沒有被駭的跡象。

不過，涉事的中國海外人士均劍指中國安全系統。巴丟草認為，事件似是中共為打壓中國異見人士的 tg社群而作；「公民日報」則估計，事涉中國政府；「加速翻車新聞社」昨(2月28日)更在路透社的報道下發帖，稱「目前確認的是偽裝人員為揚州國保魏一洋參與了此次事件的過程，目測有3-4名人員分別扮演不同的角色。」

而巴丟草昨日更在推特回應說，有關假冒者亦曾接觸香港的團體。他沒有披露相關團體的資料或名稱。

事後， Instagram的母公司回覆路透社稱，已下架假冒者的帳戶；Telegram丶中國外交部丶互聯網信息辦和公安局都沒有作出回應。而路透社發言人則表示，正調查假冒該社記者和盜取該社記者證件一事，並會採取適當行動。

香港記者協會昨午發表聲明，指高度關注事件，並譴責有關欺騙行為，指藉此騙取受訪者信任，手法卑劣，要求有關人士立即停止，並促請未移除有關假帳號的社交媒體平台及早行動，又提醒大眾在回應敏感問題時，須核實及確保記者身份。