兩會前 中國工業數據官報小陽春

中國/經濟

根據中國官方今天公布的一項指數顯示，中國製造業活動在 2 月份以十多年來最快的速度擴張，打破了預期。

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由中國國家統計局公布的數據說，中國製造業採購經理人指數 (PMI) 從 1 月份的 50.1 飆升至 52.6，超過了活動擴張和收縮的 50 分界線。PMI 遠超分析師預測的數據只為 50.5。路透社今天報道稱，這是自 2012 年 4 月以來的最高統計數。

由於嚴格的新冠病毒清零政策封鎖和隨後的廣泛感染，中國在 2022 年錄得近半個世紀以來最糟糕的年份之一。隨着高度傳播的 Omicron 在全國蔓延，清零限制措施在 12 月突然解除。

現在由於投資者對中國經濟前景持更加樂觀的看法，全球市場為 PMI 的數據歡呼雀躍，亞洲股市和澳元扭轉了早些時候的跌勢，離岸人民幣走強，油價也應聲上漲。

市場預計本周末召開的中國兩會年度會議將設定經濟目標並選舉新的政府經濟官員。官方 PMI 剛好在財新/標準普爾樂觀的私營部門指數發布之前發布。

上周五，中國央行預計，儘管外部環境仍然“嚴峻複雜”，但 2023 年國內經濟應將普遍回升。

包括製造業和非製造業活動在內的綜合 PMI 從 52.9 升至 56.4。