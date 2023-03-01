安娜涅翠布柯亞洲巡迴演唱台北場遭抵製取消

台灣/俄烏戰爭

台灣的「國家交響樂團」(NSO)邀請世界當紅女高音安那涅翠布柯在3月5日訪問台灣舉行音樂會，但民進黨立委宣稱，安娜是俄羅斯總統普亭的好友，不應該出現在台灣的國家音樂廳。台灣文化部隨後表示，「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」。在政治壓力下，NSO隨後宣布，取消3月5日安娜涅翠布柯在台北的音樂會，今天(1日)中午起開放民眾退票。

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安娜涅翠布柯是當紅女高音，也是以古典音樂家身分入選美國時代雜誌年度全球百位最具影響力的第一人。她在俄羅斯出生，但2006年就定居奧地利，並取得奧地利國籍。

俄烏戰爭爆發時她沒有在第一時間譴責普亭，一度遭古典樂壇封殺，紐約、慕尼黑等地紛紛取消她的演出與唱片製作。但去年三月，她發表聲明「明確譴責」俄烏戰爭、強調「不與俄羅斯領導人結盟」後，她的世界巡迴演出就陸續恢復了。

有台灣民眾認為「藝術歸藝術、政治歸政治」，觀眾可透過買票自己決定；但在台灣的烏克蘭人則強烈抗議，民進黨立委王定宇及前立委林濁水等，也在臉書表達反對。

對此，台灣文化部表示，尊重NSO身為行政法人的專業自主，但也強調「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」。國家交響樂團(NSO)隨後在官網貼出聲明，宣布取消3月5日的這場音樂會。

不過安娜涅翠布柯去年發表譴責俄烏戰爭的聲明後，早已不是歐洲古典樂壇封殺的名單，這次亞洲巡迴演唱，香港和東京也沒有取消，據了解，NSO對這次台灣的反彈聲浪感到訝異。