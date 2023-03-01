歐盟議會下令禁用抖音

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歐洲議會決定禁止中國社交網絡TikTok進入該機構的工作設備，理由是數據安全問題，此前歐盟委員會也有類似舉措。

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據歐盟議會主席Roberta Metsola和秘書長Alessandro Chiocchetti決定，從3月20日起，TikTok應用程序不能再在歐盟工作設備上下載，存在與使用，所涉設備包括電腦、手機或平板。

據歐盟議會官員通過“議會創新和技術支持總局”（DG ITEC）周二晚間向其8000多名官員和工作人員發布的一封信中說："在那一天，從議會的電腦上訪問抖音的互聯網將被封鎖。信中還 "強烈 "建議歐盟議會機構的員工，以及當選代表和議會助理從他們的個人設備中刪除TikTok。

歐盟委員會上周四宣布，歐盟工作人員最遲在3月15日前卸載該應用程序。代表27個成員國的歐洲理事會也將採取類似措施。

據Tiktok發言人周三表示，這些決定是 "被誤導的，是基於錯誤的觀念（......），是基於恐懼而不是事實"。抖音集團要求與該行業的其他公司一樣，享有 "正當程序和平等待遇"。

TikTok的母公司字節跳動ByteDance是中國公司，由於擔心中國政府可能獲取世界各地的用戶數據，該運用在西方受到越來越多的審查。

在美國，白宮周一命令美國聯邦機構在30天內禁止TikTok進入其設備。美國約有20個州已經對自己的僱員採取了類似的行動。而在國會，正在討論的一項法案甚至可能導致在美國全面禁止抖音應用程序。美國立法者認為抖音應用程序是對美國國家安全的威脅。

法新社說，自周二以來，加拿大政府已經禁止在官方提供給員工的移動設備上使用TikTok，理由是對隱私和安全的 "風險水平不可接受"。在歐盟，字節跳動ByteDance正在接受愛爾蘭隱私管理局的調查，涉嫌違反歐盟數據保護法（GDPR），涉及處理兒童個人數據和向中國轉移數據。

而丹麥議會周二宣布，它已要求議員和所有工作人員從官方提供的移動設備上禁止TikTok應用程序。

TikTok曾在11月承認，中國的一些員工可以訪問歐洲用戶的數據，並在12月承認員工曾使用這些數據來追蹤記者。但抖音集團堅決否認中國政府對其數據的任何控制或訪問。