澤連斯基今稱準備好與習近平見面

烏克蘭/中國/習近平

2023年2月24日，在丹麥哥本哈根的俄羅斯大使館前，烏克蘭總統澤連斯基在名為 "停止俄羅斯對烏克蘭的戰爭 "的示威活動中出現在屏幕上，向人們講話。

中國國家主席習近平今天在北京會見到訪的白俄羅斯總統盧卡申科，中國官方稱盧卡申科是中國肝膽相照的朋友。烏克蘭總統澤連斯基今天則說，他也準備好與中國合作，並說願意與習近平會面。戰場上，烏克蘭今天慶幸勝利熬過冬天，烏克蘭的無人機被指向莫斯科以及克里米亞發動打擊。

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烏克蘭今天為 "擊敗冬季恐怖 "的俄羅斯密集轟炸而拍手稱快，俄羅斯的轟炸使數百萬烏克蘭人陷入寒冷。基輔的西方盟友逐漸向其提供防空系統，而俄羅斯也減少了俄軍攻擊的頻率和規模。

烏克蘭官方周三證實，烏克蘭的電力系統已經18天沒有受到破壞，預計不會出現停電。

相反，今天，俄羅斯承認在被吞併的克里米亞遭到大規模無人機襲擊。

據俄羅斯軍隊說，派往克里米亞的10架烏克蘭無人飛機已經全部被消滅。這是莫斯科連續第二天報告發生無人機襲擊事件。克里米亞是俄羅斯在2014年吞併的領土，被用作俄軍艦隊的後方基地和港口，自戰爭開始以來已多次成為襲擊目標。

前一天，包括莫斯科在內的幾個俄羅斯地區首次成為烏克蘭無人機的目標。

據法新社說，在外交方面，莫斯科的主要盟友之一，白俄羅斯總統盧卡申科周三在對中國的罕見訪問中表示，他 "完全 "支持中國對烏克蘭的和平建議。在這份有12點文件中，北京特別敦促俄羅斯和烏克蘭進行對話，但也堅持尊重領土完整，並反對任何訴諸核武器的行為。

雖然西方普遍對中國的這種外交干預持懷疑態度，但烏克蘭總統澤連斯基表示，他已準備好與中國 "合作"，並宣布他打算也與習近平會面。