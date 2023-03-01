盧卡申科今會習近平 普京與侵烏戰陰影如影隨形

烏克蘭戰爭/白俄羅斯/俄羅斯/中國

白俄羅斯總統盧卡申科今天在中國北京與中國國家主席習近平會見。據法新社稱，盧卡申科稱讚白俄羅斯與中國的友好關係，在烏克蘭的戰爭以及白俄羅斯是否參戰攻打烏克蘭有疑點大背景下，該會晤備受關注。

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據法新社今天自北京報道稱，盧卡申科是俄羅斯總統普京的堅定盟友，此次為期三天的國事訪問是在北京上周發表名為烏戰和平文件總結中國對戰爭的中立立場之後進行的。中國被西方批評為自入侵開始以來沒有公開譴責莫斯科，在這份文件中中國特別呼籲尊重國家主權和和平談判。

中國顯示正在尋求在烏戰中發揮調解作用，並強烈否認美國和北約關於中國正在考慮向俄羅斯提供武器的指控。

在今天稍早與中國總理李克強的會晤中，盧卡申科說，對於北京和明斯克來說，"沒有任何議題被排除在合作之外"，根據白俄羅斯總統府官方網站上的描述，盧卡申科稱，"我們所做的一切都是為了我們的人民--白俄羅斯人和中國人的利益。雙方關係將繼續如此。"

根據白俄羅斯總統府賬戶隨附發表的一段視頻，李克強告訴盧卡申科，習近平將在今天周三下午與盧卡申科會面，繼續規畫雙邊關係的發展。

在抵達中國之前，盧卡申科曾向官方新聞機構中國新聞網稱中國國家主席習近平是他的一位 "老朋友"。這位白俄羅斯領導人還對中國關於烏克蘭戰爭的文件表示歡迎，他說這是 "中國和平外交政策的見證，也是一個新的、獨特的步驟，將在全世界產生廣泛影響"。

據法新社，自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，習近平已多次與普京通話，但尚未與烏克蘭總統澤連斯基通話。

白俄羅斯與烏克蘭和俄羅斯有領土接壤。然而，白俄羅斯在財政和政治上非常依賴俄羅斯。去年，白俄羅斯允許俄羅斯軍隊通過其領土，對烏克蘭領土發動侵略軍事攻擊。