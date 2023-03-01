美國或撤銷美國公司對華為的出口許可證

美國/中國/華為

華爾街日報今天引述據知情人士透露，拜登政府正在考慮撤銷向美國供應商發放的向中國電信設備製造商華為技術有限公司銷售所需的出口許可證；該報指這是美國出於國家安全考慮而更廣泛收緊技術貿易的舉措之一。

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據署名為Ian Talley / Asa Fitch的該報道，美國可能撤銷對華為的出口許可證。由於擔心中國可能利用華為的電信技術進行間諜活動，華為此前被列入美國商務部的黑名單。

美國政府此前曾表示，正在考慮不向高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)和英特爾公司(Intel Corp., INTC)等公司發放任何新的出口許可證。這一行動將涵蓋使用先進的5G技術的產品以及舊有技術的4G產品。高通和英特爾等公司生產智能手機和其他設備所需的芯片。

新舉措將更進一步，撤銷現有的許可證。日前，由於一個疑似中國間諜氣球飛越美國，且有情報顯示中國正在考慮為俄羅斯發動的烏克蘭戰爭提供致命性武器，美中緊張關係加劇。

2019年，負責出口管制事務的美國商務部工業和安全局將華為列入商務部的實體清單。工業和安全局公布該舉措時給出的理由是潛在的國家安全威脅；列入實體清單是具有懲罰性質的措施，出口商必須獲得特別許可才能向該公司出售美國技術。美國官員說，他們擔心中國政府可能利用華為的電信技術從事間諜活動。

據該報稱，撤銷現有許可證可能會對美國芯片生產商產生重大影響，其中的許多公司已獲得繼續向華為出售老一代手機芯片和其他在全球各地都能買到的處理器的許可。芯片公司此前表示，對此類產品實施限制不利於美國芯片行業，因為這會使芯片公司失去為國內研發提供資金的收入。

根據得克薩斯州共和黨眾議員Michael McCaul在2021年公布的數據，2020年11月至2021年4月期間，商務部工業和安全局批準的對華為的銷售許可涉及價值614億美元的產品。這意味着，如果現有許可證被取消，可能會有數以十億美元計的收入受到威脅。出口許可證的有效期通常為數年，規定了一家公司獲准出口產品的價值。

不過，一些安全分析人士表示，老一代芯片仍有軍事用途，包括用於精確制導炸彈。儘管美國的出口管制措施禁止向俄羅斯提供半導體產品，但此類產品通過中國流入俄羅斯的情況凸顯了這一問題的存在。

中國官員多次批評這些制裁措施，並表示中國政府沒有在為俄羅斯的烏克蘭戰爭提供物質支持。

隨着美中緊張關係不斷發酵，美國政府和國會的決策者們正極力彌補他們所說的美國貿易政策中的漏洞；與美國敵對的伊朗和俄羅斯等國以及中國這樣的戰略競爭對手有可能藉由這些漏洞獲得西方的技術。