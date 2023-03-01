美國聯邦調查局稱中國實驗室泄密可能導致了新冠疫情全球流行

中國/新冠病毒

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷表示，該機構已經評估，中國武漢一家實驗室的泄漏可能導致了新冠病毒疫情在全世界大流行。稍早，美國另一名部委官員作出了相同的評估。但也有美國部委對疫情溯源說法持不確定立場。中國官方斥責美國的說法。

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美國聯邦調查局 (FBI) 局長克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 28日對福克斯新聞說：“聯邦調查局現在已經評估了很長一段時間，新冠病毒疫情大流行的起源很可能就是武漢的潛在實驗室事件。”

據路透社今天報道稱，在他發表上述評論之前，華爾街日報周日報道稱，美國能源部對中國實驗室意外泄漏導致的大流行病的評估信心不足。據《華爾街日報》稱，其他四個機構以及一個國家情報小組仍判斷大流行很可能是自然傳播的結果，還有兩個機構尚未做出決定。

白宮國家安全發言人約翰柯比周一表示，美國政府尚未就大流行的起源達成明確的結論和共識。

中國外交部被要求對華爾街日報的報道發表評論，該報道已得到其他美國媒體的證實，中國外交部提到了一份世界衛生組織與中國的一項報告，該報告指出大流行的自然起源，而不是實驗室泄漏。

美國聯邦調查局 (FBI) 局長克里斯托弗·雷說他目前不能分享該機構評估的許多細節，因為它們屬於機密。但他指責中國政府“盡最大努力阻撓和混淆”美國和其他國家為更多地了解新冠病毒疫情大流行的起源所做的努力。