美媒：習近平計畫加強黨對中國金融監管機構的控制 李強或丁薛祥掛帥

中國/金融監控

中國共產黨在 20 年後重振高層經濟監管機構的計畫表明國家主席習近平將推動加強對金融部門的監管，這是習近平和政府更廣泛收緊控制的一部分措施。據兩位知情人士告訴路透社，習近平在 10 月份破天荒地獲得了第三個領導任期，他計畫重新組建中央金融工作委員會(CFWC)，該委員會將直接受黨中央領導。

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習近平計畫重振中國金融監管機構以加強黨的控制。路透社今天還引述知情人士說，恢復該委員會的決定可能會在全國人民代表大會 (NPC) 年度會議後公布。全國人大將於周日開始會議，屆時將確認習近平選定的新一屆經濟領導人名單。

據當時的官方媒體報道，中國中央金融工作委員會於 1998 年在江澤民任期內引入，為共產黨在中央銀行和金融監管機構中發揮作用，但不影響它們的業務。它於2003年解散。

兩位消息人士稱，CFWC 將由中國七人政治局常委中的一名成員領導，其中一位消息人士稱，即將上任的總理李強或丁薛祥是主要競爭者。

中國的金融部門由中國人民銀行 (PBOC)、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會監管，內閣的金融穩定與發展委員會處於最高地位。但這些都是政府機構，而不是黨組織。根據擬議的新結構，共產黨將對經濟和監管機構起到指導作用。

據經濟學人智庫經濟學家徐天辰表示：“情況與第一次成立CFWC時大不相同。”在江澤民時代，官方媒體談到需要確保黨與政商責任的分離。在習近平的領導下，黨的作用更為普遍。徐天辰稱，“總的來說，最高領導層對金融業的情況不是很滿意，問題與國有金融機構的政治立場有關，”徐天辰說，共產黨內高級官員批評稱他們的指令沒有得到正確執行。

路透社引述分析人士表示，如果 CFWC 重新獲得包括決定經濟政策方向在內的職權範圍，中國人民銀行可能會失去更多其本已有限的獨立性。